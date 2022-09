Pone en marcha Alfredo del Mazo la Jornada Estatal de Vacunación Universal para menores de cinco años y mujeres embarazadas

Señala Gobernador Del Mazo que esta campaña de vacunación llegará a todos los Centros de Salud del Edoméx.

Entrega mandatario estatal la rehabilitación del Centro de Salud de San Felipe del Progreso, Rincón de Los Pirules.

Enfatiza Del Mazo Maza el gran trabajo del sector salud mexiquense, ya que en los últimos cinco años se han aplicado más de 75 millones de vacunas, de las cuales, cerca de 33 millones 800 mil fueron contra Covid-19 y más de 42.5 millones para completar el cuadro básico.

San Felipe del Progreso, Estado de México, 28 de septiembre de 2022. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza puso en marcha la Jornada Estatal de Vacunación Universal, cuya meta es proteger a niñas y niños menores de cinco años, así como a mujeres embarazadas, de enfermedades como sarampión, rubeola, rotavirus, tétanos o hepatitis, y la cual se llevará a cabo en los Centros de Salud de todas las regiones del Estado de México, hasta el próximo 12 de octubre.

Durante la entrega de la modernización del Centro de Salud de la comunidad de Rincón de los Pirules, en San Felipe del Progreso, Del Mazo Maza refirió que actualmente existe un rezago importante en la vacunación de los menores a causa de la pandemia por Covid-19, por lo que exhortó a las familias a llevar a sus hijos y participar en esta Jornada de Vacunación, ya que así las niñas, los niños y las mujeres embarazadas estarán más protegidos.

"Hoy también nos reúne, además de la entrega de este Centro de Salud, el inicio de la Jornada Estatal de Vacunación. ¿Por qué es importante?, porque las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades y, en varios casos, también a prevenir la mortalidad. Sobre todo en estas jornadas estamos apoyando, estamos dirigidos a los niños, a los menores de cinco años y a las mujeres embarazadas.

“Les anuncio que inicia el día de hoy y estará dos semanas, se estará llevando a cabo esta Jornada durante dos semanas, hasta el día 12 de octubre, en los mil 220 Centros de Salud del Estado de México, más 2 mil 300 otros espacios y Centros de Vacunación, para que acudan las familias a llevar a sus hijos", enfatizó.

En el arranque de esta Jornada, el mandatario estatal invitó a las familias a tener confianza en las vacunas, ya que gracias a su aplicación se han logrado salvar incontables vidas, porque han conseguido erradicar o disminuir enfermedades como la viruela, la polio o el sarampión, a nivel mundial.

Explicó que en esta campaña de vacunación participan organismos como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIFEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Instituto Materno Infantil del estado (IMIEM), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el Ejército mexicano, a través de la 22a Zona Militar.

En el mensaje que dirigió a vecinos de la comunidad de origen mazahua, Rincón de los Pirules, así como a líderes de sindicatos del sector salud y personal médico, el Gobernador mexiquense subrayó que durante su administración se ha impulsado un programa para rehabilitar y dignificar los mil 220 Centros de Salud que hay en territorio mexiquense, de los cuales, precisó, se han modernizado 568 hasta el momento.

Consideró que la renovación de estos espacios es muy importante debido a que en sus instalaciones se atiende la mayoría de las enfermedades que aquejan a la población.

"Me da mucho gusto que hoy sigamos en este gran programa que tenemos para rehabilitar, para modernizar, para tener en buenas condiciones los Centros de Salud del Estado de México. Hoy lo hacemos aquí en esta comunidad, Rincón de los Pirules, me da mucho gusto, saludo a todas las familias de Rincón de los Pirules, me da mucho gusto estar aquí en esta comunidad.

"Y estamos haciendo entrega de la rehabilitación del Centro de Salud, un centro de Salud, ya lo decía hace un momento Paco el Secretario, Paco Fernández Clamont, que lleva más de 38 años existiendo, que se ha rehabilitado, en el 2015 se amplió y se hizo esta nueva etapa y ahora se trata de tenerlo en las mejores condiciones posibles", explicó .

En este evento, donde menores de cinco años y mujeres embarazadas recibieron vacunas contra rotavirus, difteria, pertussis o tétanos, Alfredo Del Mazo dio a conocer que en cinco años de administración, en el Estado de México se han aplicado más de 75 millones de vacunas, de las cuales, cerca de 33 millones 800 mil fueron contra Covid-19 y más de 42.5 millones de dosis sirvieron para completar el cuadro básico.

Como resultado de este esfuerzo, aunado a otras estrategias del sector salud estatal, Del Mazo Maza puntualizó que en el Estado de México se ha logrado reducir en 36 por ciento la mortalidad de menores de cinco años, además de disminuir la mortalidad materna, en lo que va de la presente administración.



"Los sistemas de salud se miden, en gran medida, en base a cómo ayudan a disminuir la mortalidad, en especial la mortalidad infantil y la mortalidad materna, son dos indicadores muy importantes que ayudan a ver cómo va un sistema de salud y aquí, en el Estado de México, hemos mejorado en ambos, en ambos se ha logrado una disminución importante, porque la salud es una prioridad para nosotros, para el Gobierno del estado ha sido una prioridad en todos los sentidos; fortalecer nuestro sistema de salud, tener los mejores espacios, incluso, en las comunidades donde no se puede, tenemos las Unidades Médicas Móviles, que también nos ayudan a llevar a cabo este gran trabajo", expuso.

Por el enorme trabajo que representa la aplicación de tal cantidad de dosis en el periodo referido, el Gobernador también reconoció la gran labor del sector salud, especialmente de las y los vacunadores, quienes con un trabajo ejemplar contribuyen a mantener la salud de millones de mexiquenses.

Francisco Fernández Clamont, Secretario de Salud, externó que la Jornada Estatal de Vacunación Universal llegará a todas las regiones del estado, y aseguró que la entidad cuenta con dosis suficientes de los ocho biológicos que incluye la Cartilla Nacional de Vacunación, gracias a las gestiones que el Gobernador Del Mazo ha realizado ante la federación.

En compañía del Secretario de Salud estatal, Francisco Fernández, de Diana Pérez Barragán, Vocal Ejecutiva del CEDIPIEM, del General Federico San Juan Rosales, Comandante de la 22/a Zona Militar, del Alcalde de San Felipe del Progreso, Javier Jerónimo Apolonio y de Alejandro Guadarrama, responsable del Centro de Salud Rincón de los Pirules, el mandatario mexiquense recorrió los renovados espacios de esta clínica, entre ellos, la farmacia, consultorio y las áreas de inmunizaciones, esterilización o hidratación oral.

A este evento también asistieron José Arturo Lozano Enríquez, Director General del ISSEMyM, Mónica Pérez Santín, Directora General del IMIEM y Oscar Flores Munguía, Subdelegado Médico del ISSSTE.