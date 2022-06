Cancún, QR. El investigador y académico del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Medellín, alertó sobre el riesgo que supone el Tren Maya para la mayor población de jaguares que existe en el país, especialmente en los tramos 5, 6 y 7, que recorren Campeche y Quintana Roo.

Durante una rueda de prensa virtual convocada por la organización S.O.S Cenotes, el experto aseguró que un muestreo realizado en el 2010 arrojó que sobrevivían en ese entonces alrededor de 2,097 ejemplares, 10 años después ese mismo muestreo arrojó una cantidad exactamente igual a la registrada una década antes. “Esto es evidencia de que aún se puede salvar a la especie, si se conserva el ecosistema”.

Contrario a las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que ya no hay selva en la Península de Yucatán, el investigador de la UNAM aseguró que el mandatario está equivocado, pues la sobrevivencia de la mayor población de jaguares en el país es producto de la conservación su hábitat.

Además, alertó sobre el riesgo para el volcán de murciélagos que se encuentra en Campeche, donde también pasará muy cerca la vía del tren.

Ante ello, pidió al presidente inaugurar sólo el tramo que corre de Palenque hasta Cancún (tramos 1,2,3 y 4), y detener de inmediato las obras en el resto del recorrido, pues “éste atraviesa la zona más vulnerable de la Península de Yucatán en términos ambientales”.

El investigador recordó que desde el 2020 fue buscado por gente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), solicitándole apoyar el tren públicamente, pero él les pidió conocer el plan maestro y el proyecto ejecutivo para poder dar su aval.

“A la fecha, desde el 2020, yo no he visto ningún plan ejecutivo, no hay nada, y al revés, ha habido muchos parches, muchos cambios. Dependiendo de cómo van navegando estas turbulentas aguas de la construcción del tren, han necesitado parchar aquí y parchar allá”, expuso.

Durante su exposición compartió un video en el que se aprecia que la brecha de 60 metros de ancho que se abrió hace dos meses para darle paso al Tramo 5 sur del Tren Maya, en la zona selvática al poniente de Playa del Carmen, destruyó lo que era un sitio arqueológico maya, del que hasta el momento Fonatur no ha dado ninguna explicación.

“Además a las cuevas les han quitado su cobertura forestal, cuando queda al descubierto les cambian las condiciones del clima, de humedad, de aislamiento y los animales que viven en ellas terminan desapareciendo”, aseguró.

