El presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Ismael Plascencia López, confirmó que por el Covid-19 la población de Estados Unidos está acudiendo a los supermercados de Tijuana y Mexicali a abastecerse de productos, por lo que con este comportamiento están contribuyendo a que haya desabasto de insumos. Además, preocupa que por sus visitas se puedan dar mayores contagios en estas ciudades.

“Sí están acudiendo, vamos a decir que contribuyen al desabasto, los mexicanos también están comprando muchos productos, porque no quieren quedarse sin productos. Los estadunidenses pueden venir más acá por las medidas sanitarias que está tomando Baja California, además les rinde más el dólar”, afirmó en entrevista con El Economista.

Asimismo, explicó que la población de la ciudad de San Diego, California, siempre ante una depreciación en el tipo de cambio acude a los supermercados y centros comerciales de Baja California y compra productos al por mayor, consume más. Sin embargo, con la pandemia de Covid-19 la población del país vecino aumentó este comportamiento.

“Cada que hay una depreciación se ve que vienen muchas personas de la ciudad hermana de San Diego para atiborrar sus carritos de productos, en los estacionamientos de las tiendas de autoservicio se puede ver automóviles con placas de Estados Unidos. Con el tema del Covid-19 con más razón se vinieron más. En ese país hubo psicosis con el tema del papel sanitario, se les terminó y se vinieron. Es real”, dijo.

Plascencia López afirmó que por este comportamiento, sumado a que la población mexicana estaba haciendo compras de pánico, fue que los supermercados implementaron medidas de restricción.

“Se empezó a restringir el número de productos, como los de limpieza. Hace días anunciaron los supermercados, como Costco, la restricción de venta de productos y acordonaron otras áreas”, refirió.

De igual forma, recalcó que lo preocupante de estas visitas provenientes de Estados Unidos es la forma en que lo manejaron las autoridades mexicanas, pues no presentaron control sanitario, además de la reacción de la población, ya que no está siguiendo medidas preventivas.

“La población está muy relajada, hay una sobrestimación de infectados y muertos, la gente cree que es mentira y eso causa que lo peor esté por venir (...) Son señales mixtas que manda el estado, por un lado dice que hay que quedarse en casa y por otro lado pregunta qué tan conveniente es para la economía quedarse en casa. México no toma medidas y en cambio a Estados Unidos no nos dejan pasar”, puntualizó.

Percepción diferente

El expresidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, afirmó que en días pasados gran parte de la población de San Diego visitaba Tijuana para llevarse los productos de los supermercados, pero en los últimos días esto ha disminuido, ya que los contagios en Estados Unidos aumentaron.

“En la parte de Estados Unidos ya hay una extrema cuarentena. En estos días no vemos una gran afluencia de americanos en Tijuana como en otros días, sabemos que hubo compras de pánico como en Cotsco, lo que provocó medidas de que solo puede entrar uno por familia, restringieron el acceso, pusieron límite de compras”, dijo a El Economista.

El ahora tesorero del Colegio Nacional del Colegio de Economistas explicó que se debe tomar en cuenta que en los dos estados gran parte de la población cuenta con doble nacionalidad y que eso también debe revisarse.

“Que la población de ese país venga y se lleve nuestros alimentos no está pasando a niveles graves. La mayoría de los habitantes de Tijuana tienen la doble nacionalidad, y también con los que viven de San Diego igual, lo mismo aplica para los dos estados (...) En estos días no he visto que vengan masas, las cosas han cambiado, pero hay que estar pendiente de los horarios”, recalcó.

Domingo Ramos afirmó que no se deben hacer compras de pánico y por el contrario tanto autoridades, población y especialistas deben trabajar unidos para la emergencia económica que viene, con planes de reactivación para todos los sectores.

kg