Monterrey, NL. El pequeño comercio de Nuevo León ha tenido que realizar inversiones para remodelar áreas de trabajo, debido a la escasez de agua. Entre los sectores más afectados están los car wash, estéticas y negocios de comida, comentó Catalina Domínguez, directora de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) de Nuevo León.

“Sí les ha afectado en gran parte, hay giros como los car wash que han tenido que hacer una inversión de alrededor de 60,000 a 70,000 pesos, pues han tenido que cambiar el tipo de lavado para realizar un lavado en seco, así como remodelar sus áreas de trabajo y contratar más personal”, explicó.

Describió que las pequeñas estéticas que se adaptan en un espacio de la casa, las han tenido que remodelar y se han visto en la necesidad de ampliarse con otra recámara, donde almacenan el agua, “nos comentan qué vamos a hacer en tiempo de frío, es otra afectación porque deben calentar el agua”.

Sí hay una afectación importante y no se diga para quienes preparan alimentos, se acaba el agua y hay que comprar garrafones o hacer fila a donde están ubicadas las cisternas de abastecimiento, o las pipas, “a veces la comunidad no lo entiende porque dicen que el agua es para consumo humano no para los negocios”, señaló.

No hay abasto

Las tiendas de abarrotes, comentó, son las que apuntalan el comercio durante las crisis ya que venden en pequeño, sin embargo, le han comentado a la Canacope que no sólo tienen déficit de botellones de agua sino también al expendio de refrescos y de cerveza. Ahorita nos están racionando con dos botellas de agua por familia, tal vez después también ocurra con estos productos, alertó.

¿Cómo les impactaría el cierre de refresqueras y cerveceras como se ha sugerido? Le preguntaron, a lo que respondió: “sería una afectación de gran impacto, lo que más se consume aquí, son los refrescos y las cervezas, hay un gran consumo”, recalcó.

Inflación

Estimó que la inflación se ha mantenido en promedio en un 7%, a los pequeños comerciantes les ha afectado en la medida del alza de los insumos.