Cancún, QR. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo tiene confirmado el atraque de dos cruceros para el 8 julio de este año en Cozumel. Los barcos son el Adventure of the Seas y el Carnival Vista.

Cozumel ya recibió en tres ocasiones al Adventure of the Seas, el cual atracó por primera vez el pasado 16 de junio en la Isla de las Golondrinas.

También recibió el pasado 30 de junio al Celebrity Edge, que regresaba de Mahahual, donde estuvo por primera vez luego de 15 meses de que la Costa Maya no recibiera ni un solo barco desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Para la primera quincena de este mes aún se espera confirmación de los siguientes atraques: 7 de julio, el Symphony of the Seas; 8 de julio, Celebrity Equinox y Carnival Vista; 13 de julio, Odissey of the Seas; 14 de julio, Celebrity Edge y 15 de julio, el Adventure of the Seas.

Durante la segunda quincena se espera confirmación del Carnival Breeze, para el 21 de julio; Celebrity Equinox, Carnival Vista y Carnival Breeze el 22 de julio; Odissey of the Seas y Carnival Breeze el 27 de julio; Symphony of the Seas, Celebrity Edge y Adventure of the Seas, 28 de julio; Carnival Vista el 29 de julio y finalmente para el 31 de julio el Carnival Breeze, según información del gobierno municipal de la isla.

Hasta antes de la pandemia, la Royal Caribbean tenía cinco rutas que tocaban Cozumel, de las cuales a partir de julio la naviera anunció que se restablecerán cuatro zarpando de Fort Lauderdale y Miami (Florida), así como desde Galveston, Texas, además de una nueva que sale de Nassau, Bahamas.

En puerta

El alcalde de la ínsula, Pedro Joaquín Delbouis, adelantó en junio pasado que además de los barcos de Royal Caribbean se tendrá el regreso en julio de Carnival Cruises para la terminal de Puerta Maya, aunado al de Celebrity Cruises, hermana de Royal también con más atraques para julio de este año.

En caso de no modificarse las actuales condiciones, dijo, Norwegian Cruise Line regresaría a partir de agosto a la ínsula, y está por confirmarse para septiembre o incluso antes el regreso de la naviera italiana MSC.

Joaquín Delbouis anticipó que en caso de confirmarse el regreso de estas navieras, Cozumel podría cerrar el 2021 con al menos 1.2 millones de cruceristas, es decir, prácticamente la misma cifra que registraron al cierre del 2020, año en el que sólo durante los tres primeros meses lograron captar cruceros, pues a partir de la segunda quincena de marzo se desplomó a cero el arribo de cruceros.

Añadió que esto permitiría a la ínsula reactivar la recaudación por concepto de saneamiento ambiental, cuyos ingresos podrían alcanzar los 100 millones de pesos en los primeros doce meses a partir de la reactivación de cruceros atracando en la isla.

