Monterrey, NL. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, reconoció que en el Paquete Económico de 2022, se espera que las aportaciones y participaciones federales destinadas a la entidad crezcan 12%, sin embargo, exhortó a las autoridades a incrementar las transferencias federales al estado, porque tiene una recaudación de más de 277,000 millones de pesos, y ocupa el quinto lugar entre las entidades que reciben el menor gasto federalizado per cápita, con 13,000 pesos.

Las entidades federativas con mayor gasto federalizado per cápita para 2022 serán: Campeche (20,500 pesos per cápita), Tabasco (18,703), Colima (18,383), Guerrero (18,069) y Baja California Sur con (17,952) pesos per cápita.

Por el contrario, los estados con el menor gasto federalizado per cápita serán: Guanajuato (12,661 pesos per cápita), Puebla (12,890), Jalisco (13,001), Estado de México (13,369), y Nuevo León (13,369 pesos per cápita).

“Llama la atención que Nuevo León que se distingue por su desarrollo económico y aportación a la federación, sea de los que menos recursos recibe en términos proporcionales. Actualmente, Nuevo León tiene el más grande Producto Interno Bruto del país, fuera del Valle de México”.

“Además, el estado tiene una gran participación en las finanzas públicas del país, ya que ocupa el segundo lugar en recaudación fiscal neta, aportando más de 277,000 millones de pesos a los ingresos federales”, dijo el organismo.

Por ello, hizo un llamado a los legisladores federales electos en Nuevo León, a analizar el paquete económico y a luchar coordinadamente por obtener más recursos para los proyectos de desarrollo que se requieren en el estado.

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda dijo en días pasados, que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio de 2022, en el gasto federalizado, las transferencias federales a Nuevo León le corresponden 84,485 millones de pesos.

De esta cifra, en el ramo 28, las participaciones estimadas en el PPEF de 2022 serán de 50,419 millones de pesos, lo que representa un incremento de 8,348 millones de pesos con respecto al PPEF de 2021.

En el caso del ramo 33 o aportaciones, en el PPEF 2022 se estima que llegarán 26,873 millones de pesos, eso significa un aumento de 2,223 millones con relación al PPEF de 2021.