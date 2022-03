Monterrey, NL. La empresa alemana Bosch, informó que invertirá 260 millones de dólares en una nueva planta en Nuevo León, lo cual es positivo porque significa que los corporativos internacionales confían en el estado, comentó el secretario de Economía estatal, Iván Rivas Rodríguez.

A su vez, el fabricante de electrodomésticos informó que instalará una nueva planta para la manufactura de refrigeradores. Su construcción iniciará en el verano y se tiene contemplado que la producción arranque a mediados de 2024, con una generación de 1,500 empleos.

La nueva planta podrá producir anualmente hasta 600,000 refrigeradores de gran tamaño en un área que abarca 430,000 metros cuadrados, y se ubica en Monterrey.

Por otra parte, Iván Rivas, comentó a la prensa que esperan cerrar el primer trimestre de 2022 con una Inversión Extranjera Directa (IED) de entre 1,300 y 1,500 millones de dólares, que serán las cifras registradas ante la Secretaría de Economía federal.

Agregó que hay 20 proyectos de inversión firmes, con capitales provenientes de Japón, Corea del Sur y China, sin embargo, “no podemos soslayar la presencia de Estados Unidos, que tiene una parte muy importante en la inversión, pronto haremos públicos los datos de las empresas, como lo hicimos en su momento con Ternium y con una empresa China de muebles", dijo.

Agregó que la armadora KIA México ha mencionado que quieren seguir creciendo en Pesquería, aunque no tiene mayor detalle.

Lo que es un hecho es que la promoción en el extranjero busca diversificar la vocación de Nuevo León con temas como la electromovilidad, ciberseguridad y temas relacionados con la Industria 4.0.

Dio a conocer que la Secretaría de Economía estatal, en conjunto con cuatro Universidades del estado están planeando crear un Centro de Ciberseguridad, que se podría instalar en la Universidad de Monterrey (UDEM), con capital mexicano.

Retos

Aunque el gobierno estatal ha anunciado que hay escasez de agua, el funcionario recalcó que hasta ahora no han tenido problema con el agua para el sector industrial, “es un problema latente, tangible y no lo podemos negar, para la industria no es tan importante porque utilizan agua tratada”.

Ahondó que cuando llegan los inversionistas que se quieren instalar en Nuevo León piden tres cosas: “Llévame con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); llévame con Servicios de Agua y Drenaje y dime que voy a tener gas natural”, comentó.

Cuando van con la CFE les garantizan que van a tener calidad y cantidad de electricidad suficiente en los municipios del norte del estado; con el agua no hay problema porque en general usan agua tratada y Nuevo León depende del gas de Estados Unidos, particularmente de Texas y eso está garantizado.

“Puede ser que como el gas se rige por precios internacionales, sea un poco más caro, pero ahorita no hay riesgo o incertidumbre de no tener gas”, afirmó el funcionario.