Guadalajara, Jal. Con la elaboración de una política industrial estatal, Michoacán prevé convertirse en un estado manufacturero y posicionarse entre las cinco entidades más productivas del país.

“La apuesta de Michoacán tiene que ser hacia la industria; hay que industrializar a nuestro estado. No basta con ser líder del sector primario, sino que, en el sector secundario tenemos qué ser también número uno”, dijo a El Economista, el secretario de Desarrollo Económico de esa entidad, Ricardo Bernal.

Destacó que, para lograrlo, la actual administración estatal elaboró una nueva política industrial “moderna, actualizada, con grandes incentivos para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) y también inversiones de otros estados a los que, logísticamente les conviene estar en Michoacán”.

“Estamos trabajando en una política industrial que se llevará a ley y esto encaminará todos los esfuerzos a que Michoacán se convierta en un estado manufacturero”, puntualizó.

Entrevistado en Guadalajara, el funcionario dijo que, además de contar con el puerto de Lázaro Cárdenas, el estado tiene una ubicación geográfica privilegiada, toda vez que en un radio de 300 kilómetros se ubica 60% de los consumidores en el mercado nacional.

Además, ahondó, el estado dispone de más de 700 hectáreas libres en la isla de la Palma para la instalación de empresas transformadoras que generen valor agregado para los productos agrícolas de la entidad.

“Todos estos productos que vendemos en fresco como el aguacate, berries, guayaba, mango, limón, somos número uno en muchos productos, pero si no les damos un valor agregado, si no los transformamos para que esto genere empleos bien remunerados y nos dé la competitividad que requerimos a nivel nacional, sin duda seguiremos estando como en los últimos años”, comentó Bernal Vargas.

Reiteró que atraer al estado empresas manufactureras será el “gran detonador” de la inversión y la generación de empleo en la entidad.

“Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, más de 700 hectáreas libres en la Isla de la Palma para que lleguen empresas de alto calado, incluso del sector automotriz, alguna armadora, y que eso pueda generar clústeres productivos desde Lázaro Cárdenas, hasta la capital Morelia, donde podrían irse instalando las empresas y colocar a Michoacán en el top de los cinco estados más productivos”, subrayó.

Alianza federalista

Ricardo Bernal sostuvo que Michoacán trabaja en coordinación con los estados de la región como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes, y destacó que las estrategias implementadas por la Alianza Federalista, como la plataforma Invest In Mx, han favorecido a los estados participantes.

“Al no existir ProMéxico, el empresario, el industrial que está en otros países, no sabe con quién dirigirse. Las embajadas no han podido ser ese eslabón que se esperaba y esta plataforma viene a ocupar ese gran hueco que dejó ProMéxico”, indicó.

Recuperación

El responsable del desarrollo económico en el estado refirió que tras enfrentar la crisis sanitaria y económica por el Covid-19, Michoacán fue de las entidades que menos empleos perdió, y anticipó que antes de concluir este año habrá recuperado el total de las plazas laborales.

“Por la pandemia Michoacán perdió cerca de 7,000 empleos y afortunadamente, al mes de agosto, ya nos faltaba recuperar 2,000 únicamente”, añadió.

También destacó que en la administración de Silvano Aureoles Conejo, que está a punto de finalizar, se alcanzaron cifras récord en la atracción de IED por 2,800 millones de dólares, y en exportación con 20,000 millones de dólares.

El funcionario acudió a Guadalajara para compartir con gobiernos municipales electos de Jalisco la experiencia positiva de Michoacán con la adopción de la inteligencia artificial para vincular las ofertas con los buscadores de empleo lo que ha permitido, dijo, acelerar el proceso de reactivación económica.

“En Michoacán, cada año se gradúan casi 20,000 jóvenes y no saben dónde conseguir un empleo; muchos se van a otros estados e incluso al extranjero, y queremos que todo ese talento se quede”, concluyó.

