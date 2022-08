MIA del Tramo 5 norte del Tren Maya presenta irregularidades: Greenpeace

Cancún, QR. Greenpeace México presentó comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del Tramo 5 norte del Tren Maya en el marco de la consulta pública, mediante los cuales acusa a Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de violar el Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), al iniciar obras sin las autorizaciones correspondientes.



“Al igual que con el tramo sur del Tramo 5, en el tramo norte no se cuenta con la MIA-R aprobada ni existen medidas de prevención, mitigación, compensación y sus respectivos programas ambientales verificados y validados por la autoridad ambiental”, expone la asociación ambientalista.



Acusan a Fonatur por atentar contra el Artículo 4to. constitucional y contra el derecho humano a un medio ambiente sano, además de incurrir en incumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado por México.



Adicionalmente, aseguran que la MIA del Tramo 5 norte contiene información errónea, pues en el documento se asegura que la zona a impactar no tiene corredores biológicos, pese a que el jaguar habita en esa área.



“El proyecto tendrá un grave impacto en la fragmentación del hábitat, el cual no fue cuantificado; y la mitigación no fue evaluada por la promovente. Los pasos de fauna que propone Fonatur para promover la conectividad del paisaje no se encuentran respaldados por ningún estudio que justifique su ubicación, dimensiones o tipo, por lo que resulta imprecisa y cuestionable su efectividad”, añaden.

Estudios

Refieren también que la MIA no incluye estudios hidrológicos ni los estudios de mecánica de suelos que garanticen la ausencia de cavernas, secas o inundables y en consecuencia no presenta un programa de monitoreo.



“Incluso Fonatur se contradice al mencionar que no hay riesgo de colapso por karsticidad, sin embargo, más adelante en el documento menciona que existen antecedentes de colapsos en superficie, en relación con vías de comunicación, en específico en la carretera entre Cancún y Tulum entre el km 307+650 y en el km 265+500”.



“Los estudios hasta el momento no son suficientes para poder decretar que el proyecto está libre de riesgos y además no hay suficientes elementos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueda evaluar como para poder considerar el proyecto como viable en el factor de seguridad y ambiental y por ende autorizar el trámite en materia de impacto ambiental”, añaden, por lo cual exigen que no se autorice el proyecto y en consecuencia tampoco se ejecute la obra.



