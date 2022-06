Monterrey, NL. Tras una audiencia de revisión este jueves a las 10:30 horas, un juez de control resolvió modificar la medida cautelar dictada en contra del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por el presunto delito de abuso de autoridad en la requisa de la Ecovía en 2016.

Con ello, el ex mandatario pasaría de prisión preventiva a arraigo domiciliario. “Sin embargo, aún no será puesto en libertad pues a éste le resta otra causa penal sobre la que la autoridad competente no ha resuelto", indica un boletín informativo en la cuenta de Twitter de Jaime Rodríguez.

El exgobernador de Nuevo León permanecerá en el Hospital Universitario donde se encuentra hospitalizado desde el pasado 1 de mayo, pues su estado de salud es inestable y requiere de cuidados médicos especializados.

“A través de su defensa se busca hacer las gestiones legales pertinentes para que pueda ser trasladado y atendido en un nosocomio privado, en cumplimiento a lo ordenado por un juez hace más de un mes”, concluye el comunicado.

Jaime Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter: “Raza, mi salud sigue siendo delicada y me estoy cuidando y poniendo en manos de los doctores y de Dios. Hoy mi equipo de abogados me dio una excelente noticia”.

“En uno de mis dos procesos, me dejan en libertad para poder continuar con mis expedientes, pero enfrentándome libre, como es mi derecho”.

“Gracias por todas sus oraciones y muestras de apoyo; me dan fuerza y ánimo para seguir luchando”, agradeció el exmandatario.

Jaime Rodríguez Calderón fue detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales el pasado 15 de marzo, en General Terán. Posteriormente un juez de control le dictó prisión preventiva y se desistió de continuar con el proceso debido a que los abogados de la defensa comentaron que el presunto delito electoral por desvío de recursos durante su campaña a la Presidencia, era de competencia federal.

A su vez, el juez de distrito devolvió el expediente al juez de control, al considerar que este caso se debería resolver en el ámbito local.

