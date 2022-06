Monterrey, NL. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue dado de alta, del Doctors Hospital y volvió a su casa donde continuará los dos procesos penales, bajo arraigo domiciliario.

Jaime Rodríguez estuvo en prisión preventiva más de 90 días, por el presunto delito electoral de desvío de recursos para su campaña a la presidencia de la República en 2018, así como el supuesto abuso de poder por la requisa de la Ecovía en 2016, en ambos casos, los jueces de Control determinaron que continuará en arraigo domiciliario.

El abogado Gabriel García, uno de los abogados de la defensa, comentó que el exmandatario estará en su casa, en el municipio de García; que está contento de ver a sus hijos y a su familia. Se encuentra muy cansado después de 93 días que estuvo en el penal y posteriormente en el Hospital Universitario.

En una entrevista que realizó Carlos Loret de Mola en W Radio al Bronco, le preguntó: ¿cómo está de salud, y por qué ha cambiado tanto su voz?, a lo que respondió “Por estas intervenciones que he tenido; afortunadamente (estoy) estable, otras veces complicado, lo peor lo hemos estado superando, tengo que ser sometido a una tercera operación, me quitaron parte de mi intestino, y algunas áreas que me estaban haciendo problema”.

Comentó que ha bajado más de 20 kilos de peso, pero aseguró que El Bronco va a regresar porque emocionalmente está fortalecido, aunque el aspecto físico no está en su control.

¿Eres perseguido político de Samuel (García)? le preguntó el conductor, a lo que respondió: “Cuando las partes no funcionan en un gobierno, hay que buscar un chivo expiatorio. A todo dice: ‘yo no fui’, él no es bombero, no sé si sea gobernador. Utiliza los esquemas del viejo PRI, bajo amenazas. Nuevo León ha sido ejemplo de autonomía, tiene una fiscalía autónoma, las presiones del ejecutivo (estatal) hacia la fiscalía han sido intensas, burdas”.

Jaime Rodríguez subrayó que los delitos por los que se le imputa, no son porque se haya robado algo o que haya incurrido en un acto de corrupción, porque el presunto delito electoral, cuando aspiraba a ser candidato a la presidencia de la República ganó un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se le otorgó la candidatura independiente a la presidencia.

En cuanto al presunto delito de abuso de poder en la requisa de Ecovía, aseguró que el gobierno le había dado la concesión a un particular y éste no cumplió por ello el gobierno tomó el control y sigue operando la ruta BRT.

“Todos esos argumentos fueron vistos en ese tiempo, sé que soy inocente, y lo voy a probar. No necesitan perseguirme, estaré en mi casa”, puntualizó Rodríguez Calderón.