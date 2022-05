Monterrey, NL. Adalina Dávalos, esposa del ex gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, hizo un llamado al presidente de la República y a las máximas autoridades del país, para que haya justicia ante el abuso de autoridad que ha sufrido “El Bronco”, debido a que después de 50 días que fue recluido en el Penal 2 de Apodaca, por presunto delito electoral, no hay un juez competente que quiera llevar su caso.

En un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del ex mandatario, Adalina Dávalos indicó: “señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; señor Secretario de Gobernación; ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, soy Adalina Dávalos, esposa del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, quien hace casi 50 días fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante e ilegal.

“Como sabemos, está recluido, sin que a la fecha haya un juez competente que quiera llevar su caso, y a quien lo vinculó (a proceso), ahora resulta que ya no sabe qué hacer”.

“Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que en su gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder. Ante lo señalado, no cabe duda que Jaime Rodríguez es un preso político del gobierno de Nuevo León”.

“Señor presidente, le externo mi preocupación no sólo por la situación que vive mi familia, sino por todas las familias de Nuevo León. Si esto sucede con quien fuera alcalde, diputado, gobernador y ex candidato a la presidencia de la República, qué nos espera a los ciudadanos que habitamos en este estado. Le pido justicia señor presidente, confiamos en usted”, indicó la esposa del ex mandatario.

