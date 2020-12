Monterrey, NL. Durante la Asamblea del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), su presidente Luis Aguirre Lang, aseguró que todos los estados serán beneficiados con la agencia Invest in Mexico Facilitation Board (IMFB), que crearon los 10 estados que conforman la Alianza Federalista y especialmente el sector que representa.

En la reunión del Consejo Directivo de Index Nacional se firmó el acta constitutiva de la creación y entrada en operación de la Agencia Invest in Mexico Facilitation Board (IMFB) y se tomó protesta a la primera mesa directiva, que coordina el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco (Sedeco), Ernesto Sánchez Proal, quien a la vez firmó un memorándum de cooperación con Index, representado por Luis Aguirre Lang.

Encabezaron el evento los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro y de Chihuahua, Javier Corral, además de contar con la presencia de los titulares de los 10 estados de la Alianza de las secretarías de Desarrollo Económico, así como presidentes y directores de las 21 asociaciones Index en todo el país, indica un comunicado de Index.

En la #AlianzaFederalista estamos listos para dar el siguiente paso de la agencia Invest in Mexico, Facilitation Board A. C., nuestra apuesta para promover el país ante los ojos del mundo e impulsar la reactivación económica. Síguenos #EnVivo: https://t.co/qFilbMiysF — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 11, 2020

En su discurso Aguirre Lang expresó que la agencia recién creada, representa un “apoyo para aprovechar de mejor forma las oportunidades de recuperación en 2021. Sin asumir una rebelión, hoy gobernadores y legisladores de diferentes entidades federativas, trabajarán en conjunto para enfrentar los retos del recorte de participaciones federales y reducir los vacíos de inversión derivados de la pandemia.

Agregó que “la creación de una agencia de atracción de inversiones multi-estatal, es la acción de promover ventajas competitivas porque saben lo que es la inversión extranjera directa para los estados.

De la captación nacional de inversión extranjera, estas 10 entidades federativas que participan en la agencia, representan en promedio 37.4% nacional en los últimos cinco años, del periodo 2015 a septiembre 2020; es decir, 72,128 millones de dólares de 192,000 millones captados en inversión por México en cinco años, con datos de la Secretaría de Economía.

Aguirre Lang dijo que “México debe estar atento a la relocalización de las inversiones en la actualidad global, porque hoy el pez más grande no es el que come, hoy come el más rápido. Para el Consejo Nacional Index, el proyecto de Agencia de Atracción de inversiones es un acierto, simboliza la apertura de oportunidades, significa el trabajo en equipo y representa retos porque las inversiones no llegan solas”.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, felicitó a Aguirre Lang por su exitoso desempeño y dijo que el sector maquilador en México ha sido parte de la solución en esta crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Los estados que conforman la Alianza Federalista, son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

Invest in Mexico Facilitation Board AC será la agencia de promoción de inversión de los estados miembros de la Alianza Federalista, y que tiene como objetivo: reposicionar la marca MÉXICO; posicionamiento de México a nivel internacional; potencializar los Tratados comerciales que tiene México.

También buscará aprovechar las nuevas cadenas productivas que se pueden establecer en México y deberá identificar proyectos de inversión extranjera, con posibilidades de desarrollarse en los estados de la Alianza Federalista.

Entre sus tareas, deberá provechar la coyuntura que existe entre Estados Unidos y China, para reubicar, sus procesos productivos en América; buscar el desarrollo regional en sectores estratégicos, para lograr inversiones de mayor valor agregado, y articular una estrategia de promoción internacional conjunta y encontrar nuevos mecanismos para la creación de empleos y desarrollo de una política industrial.