Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León alerta sobre inconvenientes de recurrir a reducción de multas del SAT

Monterrey, NL. El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, alertó a los contribuyentes que se hubieran beneficiado con la reducción de multas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las dificultades que podrían tener con sus clientes al aparecer en las listas oficiales conocidas como ‘listas negras’, debido a que si la autoridad no acreditó la procedencia de la disminución de multas, no podrá facturar y esto afectará sus ingresos.

"Los contribuyentes desconocen que, ante el atractivo de solicitar la reducción de multas, el SAT tiene la obligación de hacer públicos dichos beneficios a través de las 'listas negras', que aparecen en la página de datos abiertos del SAT, con el rubro reducción de multas (Art. 74 del Código Fiscal de la Federación): http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html".

El primer inconveniente precisó el ICPNL es que la autoridad tiene una facultad discrecional de otorgar o no la reducción de multas, y la respuesta podría ser desfavorable al contribuyente, si éste no cumple con los requisitos establecidos en la ley, entre ellos: que la multa se encuentre firme (que no es susceptible a ningún recurso legal), el desistirse de cualquier impugnación, y el no haber sido publicado en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

O bien, que si se acreditó la improcedencia de la multa, pero está en proceso dicha solicitud y tendría inconvenientes si el resultado final no es positivo.

El beneficio de una reducción de multas podría ser por importes inclusive menores a 100 pesos, sin embargo, si el contribuyente hubiese tenido conocimiento previo de las consecuencias que esto implica, probablemente no hubieran solicitado la reducción respectiva, advirtió.

“Ante tal situación, el ICPNL considera importante alertar a los contribuyentes que se hubieran beneficiado con la reducción de multas, de los trastornos que podrían tener con sus clientes al aparecer incluidos en estas 'listas negras' del SAT”.

Por ejemplo, algunos proveedores de validación de XML incluyen en sus reportes de 'listas negras' a los contribuyentes que solicitan reducciones de multas.

Sin embargo, aclara que, “a los usuarios de dichos validadores de ninguna manera se les deberá considerar en la categoría de contribuyentes que realizan operaciones simuladas, los cuales se ubican por separado en el artículo 69-B del CFF”.

Además, otros organismos tienen la obligación de transparencia, y si eventualmente los contribuyentes o patrones se encuentren publicados en listados como el IMSS, Infonavit, Tesorerías Generales de los estados, cuando accedan a mecanismos de reducción o condonaciones de multas o recargos, también pueden conllevar inconvenientes para los contribuyentes listados.

