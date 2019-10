Iztapalapa está invirtiendo en el desarrollo y rehabilitación de infraestructura para generar mayor desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, aseguró la alcaldesa Clara Marina Brugada Molina.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que en los primeros nueve meses del año se realizaron 1,750 obras, destacando la construcción de cinco UTOPÍAS, se trata de complejos donde se pueden desarrollar actividades culturales, de recreación y deportivas.

“¿Qué implica cada UTOPÍA? La construcción de una alberca semiolímpica, es decir, que este año Iztapalapa va a construir cinco albercas semiolímpicas, cinco auditorios techados, cinco pistas de tartán”, destacó.

De igual forma, dijo, se pavimentaron 50 calles, se realizaron 293 obras para atender el rezago de servicios públicos, se atendieron 113 multicanchas funcionales y cuatro recuperaciones de camellones.

La alcaldesa enunció que se efectuaron 498 obras del programa de acupuntura urbana (mitigación de grietas). También se están edificando tres bibliotecas, 170 obras de atención de mantenimiento mayor a planteles educativos, 230 obras del presupuesto participativo, 141 obras de drenaje en 84 colonias y 155 obras de agua potable.

“Hemos pavimentado 120,000 metros cuadrados de calles y 300 kilómetros de balizamiento, es como si balizáramos de la Ciudad de México al Tajín, en Veracruz”, mencionó.

“Consideramos que es la mayor inversión de obras a lo largo de la historia de Iztapalapa (...) El total de inversión en obras son más de 1,910 millones de pesos”, añadió.

Indicó que en años anteriores Iztapalapa presentó carencias en infraestructura, lo que contribuyó a que se generaran desigualdades en servicios básicos y a una mayor marginación social.

“Son problemas como el agua, la seguridad, el empleo, pobreza, grietas, salud, movilidad, educación, servicios, entre otros. Son asuntos que enfrentamos en Iztapalapa. Nuestra obligación es atender estos problemas y buscar solución”, señaló.

Abastecimiento de agua

Respecto al tema del agua, Clara Brugada informó que aumentó 19% el abastecimiento para la demarcación, para ello se eliminaron 4,800 fugas y se optimizaron 18,522 movimientos de válvulas para el tandeo; además, se sustituyeron 15,581 metros lineales de red secundaria.

“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México dio mantenimiento correctivo a 75 pozos y con esto se incrementó el abastecimiento de 520 a 620 por segundo en el tanque de La Caldera (...) Todos los días lo primero que hacemos la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y su servidora es comunicarnos para ver cuánta agua llegó a los tanques, tanto de Cerro de la Estrella como de Xaltepec”, puntualizó.

Indicó que para este año la asignación fue de 5,853 millones de pesos, lo que significó 13% del presupuesto destinado a las alcaldías. De dichos recursos, hay un total de 133.5 millones disponibles.

La alcaldesa hizo hincapié en que ya se les otorgó techo presupuestal para el 2020, que corresponde a un total de 6,011.6 millones de pesos.

“Iztapalapa no va a tener subejercicio, no podríamos solicitar más presupuesto si no podemos ejercer el que tenemos”, mencionó.

