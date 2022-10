Industria del plástico prevé cerrar el 2022 con "crecimiento marginal" en Querétaro

Querétaro, Qro. La industria del plástico en el estado de Querétaro prevé cerrar el año con un crecimiento cercano a 4% a tasa anual, tras ser un período complejo que estuvo enmarcado por las restricciones logísticas a nivel global, refirió el presidente del Clúster de Plásticos de Querétaro, Arturo Nava Guerrero.

Por tanto, el empresario estimó que el balance al cierre del año sea semejante al comportamiento que tuvo la industria en el 2021.

“Este año muy probablemente el balance al final sea muy similar al 2021, un crecimiento marginal de 3 a 4%, porque tuvimos restricciones de materia prima, restricciones de logística. Y ahora estamos esperando del último trimestre no el mismo apetito con la compra”, explicó.

En el tercer trimestre del año empresas del sector redujeron sus volúmenes de producción, con la finalidad de priorizar la colocación del inventario, lo que generó una reducción en las ventas.

“En el (trimestre) anterior se redujeron los volúmenes de producción, dándole prioridad a sacar inventarios, a no tener inventarios caros, muchos motivos por los cuales la gente prefirió estar empezando a no producir si no está casi vendido, entonces eso trajo una pequeña reducción en el volumen de venta”, expuso.

La industria sigue enfrentando diversos retos, entre ellos una sobreoferta de trabajo generada por proyectos que buscan relocalizar su proveeduría en la región de Norteamérica.

En este sentido, la industria del plástico cierra un difícil 2022, frente al déficit de personal que también impacta al sector, derivando en que padezca altos niveles de rotación de hasta 20%, de acuerdo con información del clúster.

“Es un año muy complicado, más en el último trimestre, el tema de personal es uno de nuestros desafíos porque seguimos con muchos proyectos con mucha demanda, el tema de materias primas ya se empezó a estabilizar, el tema de logística también, entonces eso hace que ahora la demanda empiece a jalar”, expuso.

Sin embargo, hay confianza en que el último trimestre conlleve un aumento en la demanda de insumos plásticos y abone a las proyecciones de crecimiento del sector.

Después de que la industria del plástico y de hule se colocó como la principal en inversión extranjera directa para Querétaro, durante el primer semestre del año, el presidente del clúster resaltó que en estos indicadores comienza a reflejarse la relocalización de proveedores.

“Creo que estamos empezando con lo que habíamos comentado en meses anteriores, el tema de relocalización se está empezando a dar no nada más de palabras sino de hechos, tenemos inversión en maquinaria y equipo”, detalló.

En el período enero-junio del 2022 la industria del plástico y del hule sumó 145.6 millones de dólares de inversión extranjera directa, situándose como el principal componente de la inversión manufacturera y en general de la IED que recibió el estado de Querétaro, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

estados@eleconomista.mx