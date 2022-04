Puebla, Pue. El sector de muebles local, conformado por 60 empresas, no ha podido recuperar 900 empleos perdidos en los últimos dos años por la pandemia de Covid-19, ya que la demanda de pedidos por parte de tiendas departamentales, de autoservicio y mueblerías es todavía baja.

El vicepresidente local del sector afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Jaime Larracilla Huerta, dijo que otro problema es el encarecimiento de las materias primas, las cuales subieron 20% durante el presente año.

Indicó que ambos factores son preocupantes, porque antes de la contingencia sanitaria por la Covid-19 se tenían 2,300 trabajadores, pero el paro de actividades durante cinco meses y la difícil situación económica propiciada llevó al recorte de plazas, sobre todo en la parte de distribución.

Los planes en el presente año no han cambiado, están paradas las inversiones que se consideraban para crecer en producción, y con ello, ampliar el personal, los cuales en principio se iban a concretar a partir de marzo del 2020”, ahondó.

Puntualizó que fue una pérdida de empleos importante que no habían experimentado antes, y que serán difíciles de recuperar en las condiciones actuales de cada fábrica, algunas buscando ampliar su mercado fuera de Puebla, mientras otras trabajan a medias.

El empresario consideró que ese panorama adverso no motiva a recuperar empleos, sino a primero reactivarse, pero no ven una fecha próxima para lograrlo mientras los pedidos de sus clientes no mejoren.

“Otros clientes fuertes son corporativos, instituciones de gobierno y escuelas, pero también frenaron las adquisiciones, algunas porque siguen haciendo trabajo home office o estaban en clases virtuales”, ahondó.

Larracilla Huerta reconoció que les está costando trabajo recuperarse, debido a lo que producen, ya que no son bienes de primera necesidad y muchos prefieren gastar en artículos básicos y alimentación, dejando para después el cambio de muebles.

Indicó que si bien están laborando con normalidad, tampoco la producción está a 100%, porque van trabajando conforme a la demanda, la cual es difícil que mejore.

Dejó en claro que tampoco hay riesgo de cierres de negocios, porque supieron paliar los dos años de pandemia, pero la recuperación económica es lenta mientras las ventas no se normalicen a 60 por ciento.

estados@eleconomista.mx

kg