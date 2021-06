Querétaro, Qro. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinó la designación de las diez diputaciones de representación proporcional (plurinominales), quedando conformada la LX Legislatura del estado, para el periodo 2021-2024, a partir del 26 de septiembre del presente año.

En sesión extraordinaria, el consejo general del IEEQ notificó cinco diputaciones plurinominales para Morena, tres para el PRI, una para el PAN y una para el PVEM.

A las 10 diputaciones plurinominales se suman 15 de mayoría relativa, dando un total de 25 curules.

La mayor representación en el Congreso local la tendrá el PAN, con un total de 13 curules (52%); la segunda fuerza será Morena con cinco diputaciones (20%); así como PRI y Querétaro Independiente (QI) con tres cada uno (12%); y el PVEM con una curul (4%).

El secretario ejecutivo del IEEQ, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, explicó que por tercera ocasión se cuenta con una legislatura paritaria: de las 25 curules, 13 (52%) serán tituladas por mujeres y 12 (48%) por hombres.

En tanto, es la primera vez que el instituto asigna, por ministerio de ley, a una persona de ascendencia indígena para integrar la Legislatura, precisó el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, tras detallar que como ninguno de los de mayoría que ganó tenía ascendencia indígena, el instituto tiene la obligación de reasignar —al partido con más plurinominales— la última que tuvo asignada y se le sustituye por una persona de origen indígena, precepto que aplicó a una diputación de Morena.

Para evitar la sobrerrepresentación del PAN en el Congreso, se hizo un ajuste en la distribución; ya que contaría con 16 curules, equivalente a 64% de la legislatura y el porcentaje máximo de curules por asignar a este partido es de 56% (14 curules).

Querétaro Independiente perdería registro

Tras no lograr 3% de la votación en la tres elecciones locales (gubernatura, ayuntamientos y diputaciones), el partido local Querétaro Independiente es el único que perdería su registro, proceso que en próximos días iniciará el instituto electoral, refirió el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano.

Particularmente para los partidos nacionales que perderán su registro —como es el caso de RSP, PES y Fuerza por México—, no podrán tener representación local.

Para los partidos que a nivel nacional sí alcanzaron 3% de votación, pero no lo obtuvieron en el estado —como PT, MC y PRD—, no podrán obtener financiamiento público local, tampoco participación en el Congreso estatal; salvo casos en que un partido tenga a nivel nacional menos de 3%, pero en lo local más de 3%, se inicia un procedimiento para hacerlo partido local, supuesto que no aplica para el estado.

En Querétaro siete partidos no alcanzaron 3% de la votación válida emitida: MC (2.02%), Fuerza por México (1.9%), RSP (1.73%), PRD (1.37%), PES (1.31%), QI (1.27%) y PT (0.89%).