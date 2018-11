Guadalajara, Jal. Ante la problemática que enfrenta la Ciudad de México con la saturación del actual aeropuerto internacional y la cancelación del proyecto en Texcoco, autoridades y empresarios de Jalisco cerraron filas para aprovechar la coyuntura e impulsar al estado como el hub de carga más importante del país.

Con una inversión de 4,000 millones de pesos, la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se posicionaría como la más importante de América Latina, afirmó el presidente municipal de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, luego de asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Metropolitana.

“Con esta inversión de 4,000 millones de pesos asegurada, podrían terminarse las obras en el aeropuerto en alrededor de un año y medio, en comparación con los cuatro años que durarían las obras en los aeropuertos de Santa Lucía y el reforzamiento en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el aeropuerto de Toluca, es decir, tendríamos una ventaja competitiva de alrededor de dos años y medio”, detalló el alcalde de Zapopan, impulsor del proyecto.

“Tenemos la oportunidad de convertir al aeropuerto de Guadalajara en el hub de carga más importante de todo este país; lo que debemos hacer es unir voluntades y, por supuesto, trabajar de forma conjunta. Es momento de superar obstáculos y por fin conseguir que se construya la segunda pista”, declaró el munícipe.

Tras presentar la propuesta, Lemus Navarro señaló que actualmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concentra 55% del volumen de la carga que entra y sale del país.

En términos de operaciones, dijo, hay 61 vuelos por hora, es decir, prácticamente un vuelo cada minuto, lo que provoca saturación en horas pico y, en consecuencia, una afectación a la productividad nacional.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla registra 39 operaciones por hora y en transporte de carga cuenta con una ruta directa a Hong Kong seis días a la semana y otro vuelo directo a Seúl tres días a la semana.

IP avala proyecto

Por su parte, representantes de los organismos cúpula de la Iniciativa Privada (IP) difundieron este miércoles un comunicado conjunto su propuesta para convertir al aeropuerto tapatío en la mayor terminal de carga del país.

“Jalisco es la puerta aérea estratégica de México con el mundo, un estado conectado y ubicado privilegiadamente por cielo, tierra y como la puerta hacia el continente asiático por el mar”, refiere el comunicado.

Ante la incertidumbre que dicen, ha generado la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los presidentes de organismos cúpula jaliscienses sostienen que los retos son también oportunidades y llaman a “cerrar filas para construir el Jalisco que merecemos y necesitamos”.

“En Jalisco sí a la certidumbre, sí a la unidad, sí a la confianza, sí al respeto a las inversiones y compromisos, sí a los planes con visión a futuro, sí al respeto al Estado de Derecho”, refiere el documento.

Al respecto, el gobernador Aristóteles Sandoval manifestó su apoyo a la propuesta del alcalde Zapopan y la Iniciativa Privada local.

“Jalisco tiene el segundo aeropuerto de carga en México, tenemos todas las condiciones para tener el número uno. Suscribo iniciativa de IP y Pablo Lemus para concretarlo. Propongo en conjunto con Enrique Alfaro presentar este proyecto al presidente electo”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

“A unas horas de que haya firmado ya Australia como un miembro también del Acuerdo Transpacífico y que empiece la cuenta regresiva para que muy pronto empiecen las reducciones arancelarias, pues esto lo vemos como una gran oportunidad. Por eso, levantamos la mano como jaliscienses para presentar un proyecto al presidente electo”, declaró más tarde el mandatario.

“Ya lo comentó el presidente electo en una reunión que tuvimos él, el gobernador electo y un servidor, que éste es un tema prioritario. Se le ha acercado información y creo que ésta es la gran oportunidad donde prácticamente hagamos lo necesario, independientemente el gobierno saliente o entrante, dejar todas las condiciones para que sea una realidad”, refirió Sandoval Díaz, al informar que presentarán en breve, el proyecto al presidente electo para que sea considerado por el próximo gobierno federal como parte de la solución al problema de saturación en la terminal aérea de la Ciudad de México.

Piden reconsiderar

La delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar la decisión de cancelar el proyecto del NAIM en Texcoco.

“Es nuestro deber por ley, como órgano de consulta del Estado, manifestarnos categórica, enérgica y respetuosamente por no compartir la decisión de cancelar esta obra, ya que los recursos invertidos de los mexicanos no serán aprovechados, los cuales se calcula ascienden a casi 100,000 millones de pesos por proyectos, obras ejercidas, gastos no recuperables y otros derechos y obligaciones derivados de las relaciones contractuales”, señaló el presidente de CMIC, Luis Méndez.

Operatividad

El martes pasado, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, afirmó que en el centro del país, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) podría convertirse en el hub nacional de carga.

El recinto aéreo, dijo el Ejecutivo estatal, tiene capacidad para atraer la carga que se moviliza en el AICM. Ante la posibilidad de que el AIQ reciba el flujo de carga de la capital del país —propuesta que se ha planteado entre el gobierno estatal queretano y la próxima administración federal—, el mandatario refirió que la operatividad actual de la terminal queretana es menor a su capacidad, de aproximadamente 10.4 por ciento.

Según datos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la terminal aérea de Guadalajara continuó como el segundo aeropuerto a nivel nacional en mayor volumen de carga en el periodo enero-septiembre de este 2018, detrás de Ciudad de México. A partir del 2016, la terminal tapatía rebasó el umbral de 150,000 toneladas movilizadas cada año.