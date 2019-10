Cancún, QR. La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos realiza una caravana por Guayaquil, Ecuador, para promocionar el nuevo vuelo de Interjet hacia esta ciudad sudamericana.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la asociación, informó que en esta gira participan hoteles asociados, Interjet y 120 agencias mayoristas.

Se trata de los esfuerzos que por cuenta propia está realizando el sector privado para mantener la presencia internacional del destino, ya sin los apoyos del extinto Consejo de Promoción Turística de México, dijo.

Previamente, la aerolínea refirió que la apertura de la ruta Cancún-Guayaquil, la cual comenzará a operar a partir del 10 de octubre próximo, es por la inercia de crecimiento del turismo sudamericano.

Cintrón Gómez comentó que no basta sólo con establecer la conexión, sino que lo más importante es el trabajo promocional de acompañamiento, “pues los vuelos no se venden solos si no se ofertan experiencias novedosas a los usuarios”.

Es además una labor obligada y necesaria para diversificar los mercados turísticos del Caribe mexicano, ahora que el mercado estadounidense ha dejado de crecer y ha hilado varios meses de retroceso, refirió.

Es importante recordar que la Secretaría de Turismo de Quintana Roo comunicó que al cierre del 2019 es previsible que el estado registre una caída anual de 27,000 turistas estadounidenses.

Al respecto, Roberto Cintrón detalló que, gracias al aumento de los mercados colombiano, brasileño y ruso, se ha podido paliar la contracción que ha tenido la llegada del turismo estadounidense: “Se debe incrementar la apuesta por estos mercados emergentes, tras la quiebra de Thomas Cook y una eventual afectación en la llegada de viajeros británicos”.

Aseveró que en junio pasado también encabezaron una caravana similar para promocionar el nuevo vuelo Cancún-Lima de Interjet. A ello se suma la participación en la edición 47 de la ABAV Expo Internacional de Turismo, considerada la mayor feria del mercado turístico brasileño.