Guanajuato pretende la estabilización del precio de la tortilla en el 2023

Debido a que las economías locales y las finanzas de los ciudadanos se han visto más presionadas por la elevada inflación y un ciclo alcista de la tasa de interés, sumado a que hay escasez de maíz desde los planos nacional e internacional, Guanajuato prepara arrancar este 2023 con un paquete de acciones enfocadas en estabilizar los precios de la tortilla.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de la entidad, Ramón Alfaro Gómez, adelantó que en este mes de enero el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentará las acciones que buscan que se mantenga el kilo de tortilla en 22 pesos, que es el mismo precio que se manejó en el 2022.

“Es para que no se genere una escalada de precios, que no haya un impacto sensible al poder adquisitivo de las familias guanajuatenses. En esto estamos trabajando y lo vamos a fortalecer, vamos a paliar la inflación, que es una variable que preocupa y viene de la mano de las tasas de interés y el costo financiero para las empresas”, señaló.

Entre las acciones que se harán, puntualizó que éstas se centran en efectuar acuerdos con el sector privado ubicado en la entidad, sobre todo el perteneciente al sector agroindustrial, así como a los de comercio y servicios.

Sin revelar aún los montos de inversión, detalló que también se prepara un esquema de financiamientos, con Fondos Guanajuato, para garantizar el abasto del maíz y así fortalecer hasta el 2024 toda la cadena, integrada desde el productor, pasando por el industrial, hasta el consumidor.

“Vamos a fortalecer nuestros esquemas financieros con créditos blandos y flexibles. Estamos formalizando ya los acuerdos para que un producto fundamental en Guanajuato en el país, que es la tortilla no suba su precio. Lo anunciará el gobernador próximamente, de acuerdo a los mecanismos de apoyo nos permitirán que el precio de la tortilla se mantenga durante el 2023 estable”, refirió.

Alianzas

Sobre la posibilidad de efectuar otras acciones orientadas al resto de los productos de la canasta básica, Alfaro Gómez no descartó que se efectúen más medidas, incluso, reveló que ya están en pláticas para hacer alianzas a partir de lo que se registre con el maíz.

“Seguramente vamos a encontrar otras alianzas para que en todas las cadenas de la en todos los productos de los principales de la canasta básica, podamos hacer acciones de compensación, también es compensar esta situación del incremento en las tasas de interés. Estamos iniciando con el precio de la tortilla para que sea estable y esperemos conjuntamente con Desarrollo Agropecuario, con Desarrollo Social y los que formamos parte del eje económico podamos seguir reforzando acciones para compensar”, comentó.

De acuerdo con la Información mensual de precios diarios de tortilla en tortillerías y autoservicios de México de la Secretaría de Economía federal, Guanajuato se encontró el pasado 26 de diciembre en el lugar 10 de los estados con el menor precio del kilo de tortilla, con 21.67 pesos.

Arriba de la entidad guanajuatense estuvieron Michoacán con 21.43 pesos, Aguascalientes con 21.33 pesos, San Luis Potosí con 21 pesos, Durango con 20.25 pesos, Ciudad de México con 20.03 pesos, Zacatecas con 20 pesos, Estado de México con 19 pesos, mientras que Tlaxcala y Puebla con 16 pesos.

Guanajuato no es de las únicas entidades que ha buscado paliar el efecto inflacionario. Por ejemplo, durante el 2022 se presentó la estrategia Michoacán sin Carestía, que se trató del primer paquete de acciones a nivel estatal que busca complementar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), acuerdo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la estrategia al igual que el Pacic pretende implementar una serie de políticas públicas para frenar el alza en los precios de la canasta básica, especialmente con el maíz, ya sea por medio de incentivos a la producción, reducción de costos, control de precios de transporte y alianzas con empresas.

Por estas medidas, y de acuerdo con el último monitoreo realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), de los días 23 y 24 de diciembre, el municipio de Uruapan registró el costo más bajo de la canasta básica, por un monto de 999 pesos; en Morelia por un total de 1,010 pesos; Apatzingán de 1,098 pesos; Zamora con un precio 996 pesos y Zitácuaro, con un costo de 997 pesos.

