Monterrey, NL. Grupo Proeza tomó algunas decisiones con sentido humanista al inicio de la pandemia: a quienes se complicaron con el Covid-19 los atendió en hospitales privados; recortó a un grupo de colaboradores y les dio seguimiento hasta que se colocaron en otro empleo; a otros les redujo un 20% el salario y a los directivos el 50% durante dos meses, y posteriormente subió 8 puntos el compromiso del personal.

Así lo comentó Leopoldo Cedillo Villarreal, director general de Grupo Proeza, durante un foro de Eriac Capital Humano.

Grupo Proeza, al que pertenecen subsidiarias como Metalsa y Citrofrut, con más de 14,000 colaboradores, ha adoptado un compromiso humanista que se refleja en las cuatro C: Convicción, Congruencia, Comunicación y Compensación.

El compromiso de la empresa, por ejemplo al inicio de la pandemia fue, "que empezamos a tener muertes en (las plantas de) México por el Seguro Social muy malo, mandaban a la gente con Covid-19 y se morían en sus casas; como empresa podía decir, mi responsabilidad es darles IMSS, o podía tomar una acción más humanista, pero tiene un costo”.

“La decisión fue que a los colaboradores que se complicaban por Covid-19, Proeza los llevaba a un hospital privado, podían salir cuentas de 2 o 3 millones de pesos, ¿cuál es el retorno? La pandemia fue una crisis donde le bajamos el 20% del sueldo a parte de la gente, el 50% a los directivos por dos meses, y tuvimos que sacar gente porque no estábamos seguros si se iba a recuperar o no. Pues resulta que subió 8 puntos el compromiso de la gente después de la pandemia, me interesa que te cures, es un tema de convicción”, expresó.

Otro tema es la congruencia. En ese sentido, hicieron análisis de inclusión, detectaron que había dos casos en los que les pagaban más a los hombres que a las mujeres por el mismo puesto, se nivelaron los sueldos, y ahora tratan de detectar que no exista este tipo de incongruencias y actúan en consecuencia.

La comunicación, dijo, es muy peligrosa si no hay acciones que la respalden, de nada me sirve decir que nos interesas como persona, entonces sacamos los valores transversales que nos distinguen, uno es el humanismo, el valor se llama we care are about you (nos preocupamos por tí), por eso, lo que se dice debe acompañarse por acciones que la respalden.

La cuarta C es compensación, a veces tienen más valor los reward system (el sistema de recompensas) no escritas, porque tienen que ver con lo que valoras, promueves, todo tiene que estar articulado con el sentido humano, detalló.

Productividad

En Metalsa, explicó tienen unas plantas de producción de chasises, donde el compromiso del personal es estar por arriba de los 90 puntos, sin embargo, hay una planta en Estados Unidos, cuyo compromiso está en 50 puntos, “no hemos podido permear la cultura, tenemos otra planta en el estado de Kentucky que tiene niveles de 80% de compromiso”.

“El humanismo se refleja, en el compromiso de la gente, un empleado comprometido te da un 50% más de productividad, porque ve que la empresa ve por él, me interesa cuidar a mi compañía, hay retorno de inversión”, recalcó el directivo.