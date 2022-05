Gobierno de Nuevo León hace llamado a negocios y empresas para no exigir cubrebocas en interiores

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla, dijo que no hay ningún argumento por parte de empresas y negocios para exigir que se use el cubrebocas en espacios cerrados. No obstante, sí se deberá usar mascarilla en hospitales, guarderías, asilos, farmacias, iglesias y aeropuertos.