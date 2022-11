Gobierno de CDMX proyecta mayor incremento presupuestal para las alcaldías en el 2023

Para el 2023 se proyecta un mayor incremento presupuestal para las alcaldías que a comparación de la administración central, adelantó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina explicó que este miércoles se le presentarán al Congreso local los proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Código Fiscal de la Ciudad de México del próximo año.

Sin revelar el monto proyectado, la funcionaria dijo que dentro de este Paquete Económico local no se contemplan impuestos nuevos, además, en la parte de gastos se están siguiendo los criterios de años pasados, como el de austeridad republicana y apoyos sociales.

Hay un mayor incremento en alcaldías que lo que representaría el gobierno central y se mantienen todos los apoyos, hasta ahora, con un incremento en la Beca del Bienestar Educativo de Niños y Niñalcaldas y la mayor parte de los recursos destinados a infraestructura y a movilidad”, detalló Sheinbaum.

Sobre este rubro, puntualizó que para el próximo año se contarán con 7,500 millones de pesos para la Beca del Bienestar para niños y niñas, esto significa un aumento de recursos a comparación del 2022, ya que para este año se asignaron 6,000 millones.

En tanto, para la parte de la deuda de la Ciudad de México se tiene contemplado un incremento, pero esto derivado de la parte inflacionaria.

“La deuda de la ciudad por la propia tasa de interés ha subido, tiene un incremento natural, no es que estemos tomando más deuda, sino que el pago de los intereses de la deuda se incrementa'', dijo Sheinbaum.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, en el 2021 se aprobó un Presupuesto de Egresos total por 217,962.2 millones de pesos, mientras que en el 2022 fueron 234,000 millones.

Para las 16 alcaldías durante el 2021 se aprobó un presupuesto por 39,873.6 millones de pesos, para el 2022 se asignaron 43,010.3 millones.

La alcaldía con mayores recursos asignados para este año es Iztapalapa, con 5,879.5 millones de pesos, seguida de Gustavo A. Madero, con 4,795.0 millones, así como Cuauhtémoc, con 3,376.2 millones. En tanto Milpa Alta es la alcaldía con el menor rubro asignado, con 1,458.3 millones.

Derivado de que el Congreso local se integra por diferentes partidos políticos, la líder del Ejecutivo local aseguró que esperan que se apruebe este proyecto presupuestario.

“Habrá quien no quiera votar, pero más por un tema político que por un tema de fondo en la elaboración del presupuesto, o porque ellos quieren otro tipo de orientación, pero la gran mayoría va a estar de acuerdo”, refirió.

Fórmulas presupuestarias

El anuncio de este incremento también se da en un contexto en donde recientemente la jefa de Gobierno plantea aplicar una nueva fórmula presupuestaria para las alcaldías y que así haya una compensación de recursos para las que cuentan con menor población.

Durante la primera quincena de octubre de este año, Sheinbaum Pardo explicó que ya estaba trabajando en el monto total de recursos del Paquete Económico 2023, donde se buscaba que aquellas alcaldías que cuentan con menor número de habitantes puedan tener más ingresos, como primera instancia se contemplaban a Tláhuac y Azcapotzalco.

“Se lo acabo de plantear a la secretaria de Administración de Finanzas (Luz Elena González Escobar), que generemos una condición en donde haya una compensación por ese déficit histórico que han tenido estas alcaldías, porque Tláhuac realmente requiere más presupuesto, parte del problema de los baches o de la falta de luminarias que tiene Tláhuac no es porque la alcaldesa (Berenice Hernández Calderón) no quiere trabajar, sino sencillamente porque no le alcanzan los recursos”, aseguró en este momento.

Además, indicó Sheinbaum, esta nueva fórmula es independiente a una cuestión partidista o política, más bien obedece a las peticiones de diferentes alcaldes que aseguran que necesitan más recursos para atender los servicios básicos.

