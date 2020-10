Monterrey, NL. Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que en el tema del Presupuesto de Egresos hay polémica y debate, porque se ha insistido en que debe haber equidad en la distribución de los recursos.

Tamaulipas es el segundo estado que más recursos aporta a la federación, sólo por debajo de la Ciudad de México, 275,000 millones de pesos es lo que aporta Tamaulipas al gobierno de la República, en este caso a la caja, a donde suena, a (la Secretaría) de Hacienda.

La entidad, dijo el gobernador de Tamaulipas, se suma a los esfuerzos del gobierno federal para apoyar a los estados que menos tienen, porque hay muchas necesidades, sin embargo, para seguir generando riqueza, desarrollo y empleo necesitan ser más competitivos.

“Y yo lo que he pedido, señor presidente, y lo digo con mucho respeto, en este caso a los diputados, es que no me agarren a mí de pretexto, (diciendo) es el dinero, lo quiere el gobernador para temas político-electorales, es que van a desviar los recursos”, señaló.

Refirió que lo que busca es que el recurso regrese a Tamaulipas vía gobierno federal, para modernizar los cruces fronterizos, aduanas y puertos, para apoyar a los agricultores y ganaderos, y para las carreteras.

Así como la carretera costera, que es uno de los compromisos que se hicieron previamente y se requiere en el sur del estado, y para apoyar a la Comisión Nacional del Agua con proyectos hidrológicos que se requieren para Tamaulipas.

Aseguró que no están pidiendo que llegue el recurso al gobierno estatal, pero sí que beneficie a los tamaulipecos.

Le recordó que hace algunos años se entró en una polémica similar en la Cámara de Diputados, porque a la Ciudad de México no le estaban dando los recursos que le correspondía y era la entidad que más recursos de impuestos aportaba a la federación y se llegó a una controversia constitucional, en 2002, cuando López Obrador era jefe de gobierno.

“Por eso le pido que ahora se ponga en nuestros zapatos, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora estamos del otro lado de la mesa, estamos pidiendo lo que por ley y por derecho nos corresponde para poder atraer inversión, generar más desarrollo, inclusive generar más impuestos”, enfatizó el gobernador.

Por otra parte, están trabajando para sensibilizar a la Cámara de Diputados para que lleguen más (recursos para) obras de infraestructura y les permita ser más competitivos.

kg