Puebla, Pue. Para mayo de 2022, el sector franquicias reactivará 35 millones de pesos en inversiones, al tener mejores condiciones en cuanto a la pandemia de Covid-19, además que se esperan elevar las ventas entre 20 y 30% a lo largo del 2022.

Bajo este contexto, el presidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF), Francisco Lobato Galindo, comentó que un grupo de la Ciudad de México, cuyo nombre se reservó, que opera puntos de venta de marcas de restaurantes, cafeterías y de comida rápida, tenía considerado detonar la inversión el año pasado, pero esta decisión se prolongó a este 2022.

Destacó que si los ciudadanos no relajan las medidas sanitarias, ayudará a que no se vuelvan a frenar las inversiones a lo largo del año, porque si no, la economía poblana continuará estancada.

El dirigente puntualizó que el grupo de inversionistas está interesado en abrir franquicias de Starbucks, Vips, Domino’s Pizza, Burger King, Italianni’s, Cheesecake Factory y Chili’s, entre otros, con lo cual se prevé generar alrededor de 350 empleos directos.

“El gobierno estatal debe darle mayor atención a la reactivación económica con una estrategia más factible para que los empresarios puedan aplicar sus inversiones, cumpliendo con las medidas sanitarias, porque de lo contrario tampoco se generan empleos que necesita Puebla”, dijo.

Lobato Galindo confió en que pese a la situación por la pandemia, se pueda concretar al menos la mitad de las inversiones en nuevas franquicias, siempre y cuando bajen los contagios de Covid-19, que debido a la variante Ómicron se dispararon desde principios de enero.

Contagios

Sin embargo, expuso que las autoridades locales consideraron que la cuarta ola de contagios alcanzará el máximo de casos en la mitad de mes de febrero, “la realidad es que debemos esperar a que llegue la fecha pronosticada en el descenso de contagios, para ver si no se debe tener otro panorama contrario en la economía”.

Recordó que 40% de las 1,500 franquicias ubicadas en Puebla y municipios conurbados quebraron o fueron puestas a la venta como consecuencia de no tener mejoras en los ingresos, como proyectaban durante el 2021.

