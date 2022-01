Cancún, QR. La Fiscalía General de Quintana Roo, a cargo de Óscar Montes de Oca, informó que tiene avance en las investigaciones sobre la balacera del pasado viernes 21 de enero en Xcaret y el gobernador Carlos Joaquín González adelantó que hay por lo menos dos detenidos.

En primera instancia, el fiscal Montes de Oca confirmó que las personas asesinadas forman parte de la delincuencia transnacional y están vinculadas a mafias, por lo que han tenido contacto con la Interpol y los consulados de Estados Unidos y Canadá para identificarlos a ellos y sus redes de operación.

Sobre la persona que disparó, el fiscal confirmó que aún están en su búsqueda y no está confirmada su nacionalidad, ni tampoco está en condiciones de difundir más datos para no entorpecer las investigaciones.

Lo que sí precisó el funcionario es que las autoridades mexicanas no contaban con ninguna alerta para evitar el ingreso al país del presunto asesino, porque los expedientes no habían sido subidos a la plataforma internacional, ya que estaban en proceso de investigación por las autoridades canadienses, razón por la cual Migración les permitió que ingresaran a Quintana Roo.

“No tenían la famosa ficha roja, no esta subida a Interpol y entonces eso les permitía viajar por varios países sin tener algún problema en cuanto a su ingreso y egreso del mismo. Sí estaban siendo investigados, eso sí está confirmado, sin embargo, aún no se elevaba estos datos criminales a nivel internacional por eso es que no existía ninguna ficha roja para su detención en otro país o no permitirles el ingreso migratorio, eso sí está muy claro”, expuso.

Finalmente, informó que la sobreviviente del ataque se recupera en un hospital con un pronóstico bueno y han estado muy atentos a que se le otorgue todo el apoyo que debe proporcionar el estado a las víctimas.

Al respecto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo en entrevista aparte que ya hay dos detenidos relacionados con este caso.

“Más adelante se abundará la información. Lo que sí, es una situación de índole internacional que desgraciadamente nos afecta, pero hay que seguir redoblando esfuerzos para garantizar seguridad a nuestras familias”, añadió el mandatario estatal.

estados@eleconomista.mx

kg