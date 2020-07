Cancún. QR. El ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) extendió hasta el 15 de julio la suspensión de actividades presenciales para todos sus trabajadores ante el incremento en el número de contagios de Covid-19 en los últimos días.

Entre el martes y el miércoles de esta semana, Quintana Roo sumó 126 nuevos casos, para situarse ya en 3,745 contagios, de los cuales 60 se produjeron en la capital del estado, que pasó en 24 horas de 593 a 653 personas enfermas por Covid-19.

Chetumal también aumentó 2 puntos porcentuales en ocupación hospitalaria al pasar de 44 a 46% entre el martes y el miércoles de esta semana; esto significa que la capital del estado ya es el municipio con el mayor número camas de hospital ocupadas por pacientes con coronavirus.

Ante ello, el gobierno municipal encabezado por Otoniel Segovia Martínez, dio a conocer que derivado de la contingencia sanitaria se ven en la necesidad de extender el plazo previsto de la suspensión de actividades presenciales, el cual terminaba originalmente el 1 de julio.

Mediante una circular instruyen a las dependencias municipales a continuar sus labores desde casa, excepto las que realizan actividades esenciales como seguridad pública y servicios públicos prioritarios como recolección de basura, limpieza de áreas públicas, entre otras.

Riesgo de volver al confinamiento

De manera paralela el gobernador Carlos Joaquín González volvió a difundir un mensaje en redes sociales en el que advierte que el relajamiento social ha puesto a Quintana Roo en un “punto crítico” en el que “se puede perder lo ganado” y, “lo más grave, lamentar más hospitalizados y fallecimientos a consecuencia de la pandemia”.

En caso de que la población no haga caso al llamado a permanecer en casa, el gobierno impondrá medidas drásticas para asegurar nuestra reapertura, añadió el mandatario.

“Muchos quintanarroenses se han distraído y han descuidado las medidas básicas de lavarse las manos frecuentemente, usar cubrebocas y mantener la sana distancia", dijo.

“Esos grupos de personas a los que llamo irresponsables nos están llevando a regresar a quedarnos en casa, frenando la reactivación gradual y ordenada, provocando que la mayoría de la gente no pueda tener acceso a trabajar para su manutención, no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir”, sentenció el mandatario.

Apenas el pasado martes, el Comité para la Seguridad en Salud de Othón P. Blanco, decidió el despliegue de operativos por parte de la policía municipal y estatal en parques, el boulevard Bahía y locales comerciales y de cualquier giro en Chetumal para evitar la aglomeración de personas.

Entre los acuerdos tomados por el consejo se mencionó el establecimiento de sanciones para los negocios que no respeten el uso obligatorio de cubrebocas, evitar aglomeraciones dentro y fuera de establecimientos de cualquier giro y la habilitación de la línea 911 para que los ciudadanos reporten el incumplimiento de los protocolos sanitarios.

Se redoblará además la vigilancia en los mercados municipales y se acordó solicitar el apoyo de la policía para operativos que verifiquen el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias; solicitarán a la Secretaría de Finanzas y Planeación así como a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios la vigilancia de la venta de alcohol para evitar la concentración de personas.

