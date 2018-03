Puebla, Pue. Aunque la primera parte de la Ciudad Modelo, construida para los trabajadores de la planta Audi, está concluida desde agosto con el primer lote de 500 casas, sólo se han otorgado 200 créditos, reconoció el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Antonio Kui Alam.

Reconoció que la falta de infraestructura ha sido uno de los motivos para que no haya tanto interés sobre todo en los trabajadores jóvenes, quienes no quieren llevar a sus esposas porque no está desarrollada la zona para vivir con comodidad.

El funcionario federal dijo que todavía tardará un año en ser ocupada al 100% la primera etapa, para después dar inicio la construcción del segundo lote que son 2,000 casas.

Admitió que la venta de espacios dejó de ser exclusiva con empleados de Audi, pues ahora está abierta para todos los que tengan crédito del Infonavit y que sean de San José Chiapa o fuera del municipio, pero que su industria esté en la región.

Estos complejos habitacionales son de dos tipos, la primera es de 60 metros cuadrados con un costo de 450,000 pesos cada uno, mientras que la segunda es de 100 metros cuadrados que asciende a los 850,000 pesos.

Por otro lado, Kuri Alam dijo que hay el interés de los vivienderos de construir en el municipio de Oriental, donde se construye la Industria Militar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que algunos han comprado terrenos para detonar proyectos, aunque se reservó aún dar detalles, porque se trata de algo que no ha empezado.