Dentro del contexto de que el 2021 fue el segundo año con pandemia, las entidades federativas incrementaron su nivel de endeudamiento, sin embargo, los municipios mantuvieron las métricas de sus deudas, reportó HR Ratings.

Al presentar el reporte Evolución de las Calificaciones Subnacionales en el 2021, la agencia indicó que los estados del país recurrieron a la adquisición de deuda adicional, la cual fue superior al 2020.

El crecimiento en el nivel de endeudamiento se debió a diferentes factores, como la métrica promedio de deuda neta ajustada, como proporción de los Ingresos de Libre Disposición (ILD), se incrementó de 57.2% en el 2020 a 61.0% en el 2021.

En tanto, la deuda neta ajustada, en términos absolutos, tuvo un incremento de 7.9%, en línea con la adquisición de deuda. Asimismo, se incrementó el uso de créditos a corto plazo en 3.5% de forma interanual.

“Con ello, la métrica de deuda quirografaria como proporción de la deuda total se incrementó de 10.4% a 11.8%. Por su parte, el servicio de deuda mantuvo un nivel similar al pasar de 11.7% en el 2020 a 11.8% en el 2021”, reiteró la calificadora.

Precisamente, se observó una caída de 1.9% en los ILD netos, con lo que se rompió la tendencia observada en años anteriores, donde se había mantenido un crecimiento promedio de 12.0% en el 2018 y el 2019.

"Esto fue consecuencia del impacto de la contingencia sanitaria sobre la recaudación de ingresos propios", aseguró HR Ratings.

A la par, las participaciones federales recibidas no fueron suficientes para contrarrestar este impacto sobre los ILD netos al observarse un crecimiento de 0.6%, lo que contrasta con el incremento reportado en el 2020 de 15.2 por ciento.

“Sin embargo, a pesar de la caída mencionada en los Ingresos Propios, la proporción de estos sobre los Ingresos Totales ascendió a 11.6% y se mantuvo en el mismo nivel que el reportado durante el 2020”, recalcó la agencia.

Durante el año pasado también destacó el efecto de los cambios de administración, lo cual obligó a las entidades que contaban con financiamiento a corto plazo a realizar medidas de contención del gasto para poder liquidar este tipo de obligaciones tres meses antes del cambio de gobierno; esto para cumplir con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.

“El gasto no operativo pasó de reportar un decremento de 15.9% en el 2020 a un incremento de 1.3% en 2021, lo que también estuvo relacionado con las medidas contra cíclicas aplicadas por algunos estados que están relacionadas con la adquisición de deuda adicional destinada a inversión pública productiva”, reiteró el análisis de HR Ratings.

Pese al deterioro financiero del 2021, los municipios presentaron un aumento en los niveles de endeudamiento, mantuvieron la métrica de la deuda neta en niveles similares a los reportados en el ejercicio del 2020.

“Asimismo, el Servicio de Deuda mantuvo un nivel similar, al ascender a 4.4% (vs. 4.6% en el 2020). Por su parte, se observa un uso superior de deuda quirografaria, no obstante, este crecimiento es consecuencia del elevado porcentaje con el que cuentan algunos municipios al ser la totalidad de su deuda correspondiente a corto plazo, ya que 66 municipios no contaron con este tipo de deuda al cierre del 2020”, señaló el informe.

También, se registró un ligero aumento en la métrica de pasivo circulante, ya que esta pasó de 35.4% en el 2020 a 37.4% en el 2021.

Al igual que en los estados, los ayuntamientos presentaron una disminución de 12.8% en los ILD, derivado principalmente de la contracción en la recaudación de ingresos propios, en línea con el efecto de la contingencia sanitaria.

Calificaciones

Sobre cómo cerraron el 2021 las calificaciones subnacionales, HR Ratings informó que se reportó en general un efecto final positivo sobre las entidades federativas.

De las 25 entidades, 56.0% de las revisiones de calificación correspondieron a una ratificación, 32.0% a un alza y solo tres reportaron una baja en su calificación.

Pese a que siguió el impacto de la contingencia sanitaria sobre las finanzas de las entidades federativas, la actualización de las metodologías generó este efecto.

En cuanto a los municipios, de las 88 revisiones de calificación, 64.8% del total fueron ratificadas, 23.9% correspondieron a un alza, seis fueron revisadas a la baja y se asignaron cuatro calificaciones iniciales.