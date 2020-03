Querétaro, Qro. De los 5,000 negocios que radican en el Centro Histórico de Querétaro, 50% ha cerrado sus puertas ante la contingencia sanitaria generada por el coronavirus Covid-19.

Entre los que han detenido operaciones, 1,000 (20% del total) están en riesgo de no reanudar funciones, informó el presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado.

“De esos 5,000 por lo menos ya la mitad están cerrados, porque les sale más barato cerrar que tener abierto, pero lo que me preocupa es que de los 5,000 negocios habrá poco más de 1,000 que están en riesgo de no volver a abrir, que ya no van a tener cómo abrir su negocio porque no van a tener ni para renta, luz, empelados, insumos, para nada”, expuso.

El cierre definitivo de al menos 1,000 negocios implicaría una pérdida de entre 3,000 y 5,000 empleos.

Por tanto, la asociación ingresó un escrito –dirigido a los gobiernos estatal y de la capital del estado- con la finalidad de solicitar que se implementen acciones para reactivar la economía estatal.

“Creo que el reto para el gobierno municipal, estatal, me general ya no es contener el contagio, eso ya sabemos qué tenemos qué hacer, el reto fuerte y más complicado creo que va a ser como reactivar la economía en el país. Metimos un escrito la semana pasada gobierno del estado para saber que medias o cuál va a ser la ruta a seguir para reactivar el comercio en Querétaro, porque 1,000 negocios están en riesgo de no volver a abrir en el Centro histórico, pero en todo el estado serán 5,000 a 6,00 negocios, sería un golpe muy fuerte a la economía de Querétaro”, declaró.

El empresario explicó que los comercios que se encuentran en el primer punto de reunión del Centro Histórico –en zona de andadores, plazas y arterías principales- reportan una caída en ventas de hasta 90%, mientras que los establecimientos cercanos al mercados han reducido sus ventas en cerca de 70 por ciento.