Monterrey, NL. La industria restaurantera de Nuevo León no está invirtiendo en nuevos negocios, aunque se les ofreciera diferir impuestos o algunas facilidades en la renta, debido a la incertidumbre provocada por el alza de contagios de Covid-19, además del faltante de personal, pues el 60% de los colaboradores son foráneos y se regresaron a sus entidades de origen, comentó a El Economista, Jorge Moeller Villar, presidente de Canirac Nuevo León.

“Franquicias, restaurantes, yo he cerrado tres restaurantes; los restauranteros no están invirtiendo, por más que se las pongas fácil, por más que el arrendador no te cobre, el gobierno te difiera impuestos, lo que le pongas, hay miedo; un tema muy importante es que no hay personal, 60% son gente foránea, ya se fueron a sus estados”, destacó el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, y Alimentos Condimentados (Canirac), Nuevo León.

Por ello, Canirac está implementando un programa de certificación para meseros, hostess, y personal de los restaurantes, para lograr que el personal se quede en Nuevo León, explicó.

Otro reto para el sector es que el promedio de edad de los trabajadores es de entre 18 y 25 años, que es la población que apenas se empezó a vacunar en Nuevo León. El dirigente estimó que 80% de los colaboradores aún no están vacunados.

Comentó que el gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, invitó a que los trabajadores de esta industria se vacunen en la frontera “se nos invitó, lo estamos considerando, una vez que haya suficientes vacunas, pero también estamos examinando una propuesta para hacer una vacunación exclusiva para quienes trabajan con nosotros, y que los comensales se sientan seguros”.

Sector golpeado

El sector más golpeado por la pandemia ha sido el de comercio y servicios, dadas las restricciones de movilidad, limitando la actividad económica en diversos giros. La actividad del sector terciario tuvo una caída de -7% durante el 2020 y al primer trimestre del año tuvo un retroceso del -0.7%, indica un análisis de Coyuntura de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal.

En el 2020 el sector de servicios fue el que tuvo la mayor pérdida de empleos en el estado, con un total de -33,197, lo que representa una disminución de 8.3% de empleos en el sector, y al primer semestre de este año no ha logrado generar empleos al registrar -301 puestos de trabajo, esta situación se deterioró más en julio al registrar una baja de -11,838 plazas en este mes.

Moeller Villar estimó que en lo que va de la pandemia de los 21,000 restaurantes que había en la zona metropolitana, han quebrado 9,000 negocios, y de los 12,000 que están funcionando, 93% son microempresas, “los grandes han podido aguantar, no sabemos qué va a pasar, tenemos mucha esperanza que el gobierno de Samuel García, se la va a jugar con nosotros, como nosotros nos la vamos a jugar con él, participando juntos”, enfatizó.