Monterrey, NL. En la región sureste de Coahuila donde se concentra una parte importante de empresas del sector automotriz hay incertidumbre sobre si las armadoras van a reiniciar operaciones a partir del 3 de mayo.

Coahuila tiene a las armadoras Fiat Chrysler Automobiles, Daimler, Freightliner y General Motors, además el estado ocupa el segundo lugar en la producción de autopartes, incluyendo motores y transmisiones.

“Estamos recabando información, (la armadora) General Motors dijo que iba a abrir el 3 de mayo, de Fiat Chrysler Automobiles no tenemos información, estamos esperando saber cuándo van a abrir en Estados Unidos, pues cuando abran, todas las armadoras y autopartes (en México) tendrían que abrir 3 días antes”, comentó a El Economista, Ricardo Sandoval, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Coahuila Sureste.

Explicó que los gobernadores de Michigan y Ohio, en Estados Unidos han declarado que se quieren esperar más tiempo para la reapertura del sector automotriz.

Cabe mencionar que el periódico The New York Times mencionó que algunos grupos de presión empresariales de Estados Unidos han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador para que califique a algunas de las industrias como esenciales para no detener operaciones clave en ambos lados de la frontera.

Alineados con los gobernadores

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste dijo que están alineados con los objetivos de los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán en cuanto a homologar la reactivación de la industria automotriz con Estados Unidos.

“A través de Coparmex Coahuila, estamos alineados con la reunión de gobernadores para que se reactive la industria automotriz y la industria de autopartes, porque son una cadena o son empresas tractoras que a la vez generan o permean actividad económica a medianas empresas”, recalcó el dirigente.

En este sentido, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reactivar a la industria automotriz para que sea considerada como un sector esencial.

“Veremos que contesta el gobierno de la República en los próximos días, porque a nosotros nos interesa muchísimo en la parte del sector automotriz, que es una de las exigencias del gobierno norteamericano para poderse reactivar”, mencionó el mandatario de Coahuila.

