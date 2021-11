Guadalajara, Jal. Debido a que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por la Cámara de Diputados la madrugada del domingo 14 de octubre, no incluyó alguno de los proyectos estratégicos para la entidad, empresarios y autoridades arremetieron contra el reparto de recursos que hará el gobierno federal.

“Las prioridades de este gobierno son las obsesiones de un sólo hombre: el presidente de la República. No es el empleo, no son las mujeres, no es la salud, no es la educación, no es la seguridad”, dijo el diputado Mauro Garza Marín.