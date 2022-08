Edomex y CDMX proyectan inversión de 25,000 millones de pesos para abastecer de agua al Valle de México: Sheinbaum

Por la implementación del nuevo Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana del Valle de México, la entidad mexiquense y la capital del país proyectan una inversión de más de 25,000 millones de pesos, reveló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la funcionaria recordó que durante este último fin de semana se dio a conocer el proyecto, el cual, busca contrarrestar los efectos de la actual sequía y la situación de estrés de las presas de la zona centro del país.

“Hemos estado trabajando con el Estado de México y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana del Valle de México, este significa muchas obras dentro de la ciudad, obras dentro del Estado de México y después, obras adicionales para un abastecimiento mayor”, dijo.

Sheinbaum Pardo dijo que algunos ejes de este plan, por ejemplo, se integra el rescate de la Presa Madín, la nueva infraestructura de la Presa del Bosque y una batería de pozos en Zumpango.

“Ahí también, para todos los municipios de Zumpango y alrededor, el objetivo es también dotar de agua a todas las comunidades que están alrededor, ya no es solo para el Valle de México sino también para las comunidades de esa zona”, dijo.

También se suma una obra para el Lago de Xico y la obra de un macrocircuito metropolitano que está haciendo el Estado de México, que va a permitir que este abasto de agua se pueda conectar directamente a Iztapalapa, en la Caldera.

“Este programa lo vamos a presentar conjuntamente, estamos ya nada más viendo agendas, ya está bien estructurado, también tiene una parte de recarga de los acuíferos. Queremos presentarlo conjuntamente con el Estado de México, Conagua y nosotros, para que la ciudadanía conozca que hay un plan de abastecimiento y distribución de agua potable en la Zona Metropolitana del Valle de México”, añadió.

Consumidores

La jefa de Gobierno dio a conocer que además de estas acciones de coordinación también se prepara una estrategia financiera en materia hídrica, donde el objetivo es encontrar a los altos consumidores de agua y que paguen sus adeudos.

“Primero, estamos revisando a los consumidores mayores que no pagan, hay que empezar por ahí, por consumidores o altos consumidores de agua que no están pagando lo que deben pagar o que no reportan el consumo que deben reportar. Entonces, estamos empezando por ahí y después, en todo caso, ya una campaña para el usuario domiciliario”, recalcó.

Sheinbaum Pardo indicó que la Conagua, el Estado de México y la capital tienen para este año lograr recaudar 1,625 millones de pesos por los derechos de agua.

A la espera

Sobre si es necesario crear una nueva ley hídrica para la Ciudad de México y con ello se evite un desabasto para la urbe, la mandataria capitalina puntualizó que esto dependerá de lo que decida el Congreso local.

Si está la ley o no, ya depende de los diputados y el mejor borrador que se ha presentado, hasta ahora, fue en la Legislatura pasada, como parte de una iniciativa de la diputada Guadalupe Aguilar Solache. Tendría que ver qué es lo que falta de esa iniciativa”, dijo.

La líder del Ejecutivo estatal expuso que no se ha podido aprobar una ley por la situación con los Pueblos Originarios de la urbe, por sus derechos hídricos.

“Había ahí algunos temas que no permitieron que se aprobara y que se siguiera discutiendo; hay que integrar el tema de Pueblos Originarios, siempre, y ponerlo a consulta con los Pueblos Originarios, todo lo que tiene que ver con esto", consideró.

Cabe señalar que parte de la propuesta de la Ley Hídrica estatal busca crear un organismo descentralizado que esté encargado de la operación de la distribución del agua y del cobro de derechos.

rtc-config='{ "vendors": { "aps": {"PUB_ID": "600", "PUB_UUID": "3a1a95a0-f28d-41bf-8b53-4e101c4657a5", "PARAMS":{"amp":"1"}} }}' >

Sobre este punto, Sheinbaum dijo que actualmente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México se le entrega totalmente lo que se recauda.

“No es que ahora por ser un organismo público descentralizado va a tener más recursos, depende siempre del presupuesto público. Se recaudan como 4,000 millones de pesos por concepto de agua y el Sistema de Aguas tiene 12,000 millones de presupuesto, entonces, no es que por ser descentralizado, ahora va a tener más presupuesto”, dijo.

kg