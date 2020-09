Querétaro, Qro. El combate a la violencia de género, movilidad, seguridad, las condiciones de los trabajadores de salud y la crisis económica que ha propiciado la pandemia por Covid-19, se enlistan entre los retos que delinearon los diputados locales de oposición en el marco de la Sesión Solemne de pleno de la LIX Legislatura del estado, por el quinto informe de actividades del gobierno estatal (administración 2015-2021).

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karina Careaga Pineda, destacó que el personal de los servicios de salud del estado se encuentra en desatención; aunado a los estragos de salud que ha dejado la emergencia sanitaria en la entidad.

“La situación no es nada sencilla. Somos el cuarto país con mayor número de muertes (…) El manejo de la pandemia ha sido ambivalente. Se pasó de una actitud enérgica a una postura relajada. Me ha tocado ver de primera mano, conocer los casos de abandono y desatención que vive el personal de salud en el estado y el miedo a perder su empleo si se atreven a denunciar las carencias (…) El personal de salud requiere todo nuestro apoyo y debemos protegerlo”, apuntó.

En materia económica, refirió que la entidad ha perdido la posición entre los primeros lugares con mayor crecimiento económico, además de la pérdida de empleos que ha derivado de la emergencia sanitaria.

El combate a la violencia contra las mujeres —agregó— sigue siendo un pendiente a nivel estatal, pese al incremento en actos de violencia.

“En la agenda pendiente se encuentra el combate a la violencia contra la mujer. La cual se ha triplicado en los últimos meses. Hablar de política y de violencia en razón de género, es hablar en defensa de las mujeres como un acto de denuncia. En ese tema seguimos luchando por una democracia que incluya a todas y a todos, con las mismas oportunidades y los mismos derechos”, refirió.

La mejora del transporte público, dijo, es otro pendiente, debido a que la población sigue demandando un servicio digno, accesible y de calidad.

En seguridad, agregó, los pendientes se centran en prevención del delito, robo a comercio y robo a casa habitación.

“Señor gobernador, nos queda claro que la situación no es sencilla, sabemos que algunas de las decisiones no necesariamente son del estado, sino que también tiene una intervención el gobierno federal, gobierno que lamentablemente ha quedado por debajo de las expectativas (…) Como oposición nos mueve redoblar esfuerzos, nos mueve a poner manos a la obra y sumar fuerzas a favor de Querétaro. Querétaro nos necesita. No es aplaudiendo todo, que quede claro, no en todo estamos de acuerdo y somos puntuales en señalarlo”, declaró.

En su intervención, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Torres Olguín, resaltó que frente a la pandemia, los programas sociales se adecuaron para atender a la población.

“Aquí los programas sociales se adecuaron y fueron dirigidos a grupos en desventaja y emprendedores, miles de familias queretanas han tenido un gobierno humanista y cercano. Hacer reconocimiento a la gestión del gobierno, que ha encabezado el desarrollo de Querétaro”, declaró.

El panista afirmó que el estado se mantiene como una de las entidades con los mejores niveles de vida, crecimiento económico y atracción productiva; aunado a que —aseveró— han disminuido los niveles de pobreza y desigualdad.

La coordinadora del Grupo Legislativo de Morena, Paloma Arce Islas, destacó que persisten desafíos en materia de transporte público, tanto en la operatividad, como en las condiciones laborales de los trabajadores.

“Hoy muchas familias sufren las deficiencias de un transporte público obsoleto, contaminante, insuficiente, caro e inseguro. Falló al no dar mayor presupuesto a la Universidad Autónoma del estado de Querétaro, dejando a miles de jóvenes sin la oportunidad de estudiar, impidiendo ampliar la cobertura de infraestructura”, refirió.

En materia de salud, señaló que hay deficiencias en la prestación de los servicios de salud, además de haberse presentado 90 amparos de trabajadores que solicitan equipos de protección.

