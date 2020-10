Querétaro, Qro. Al inicio de la actual administración federal (2018-2024) se suspendió el Consorcio para el estudio de Zonas Metropolitanas (CentroMet) -proyecto que incubaba el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), que tiene sede en el estado-, refirió el secretario de Educación de Querétaro, Alfredo Botello Montes.

La decisión habría sido de la dirección general del Centro Nacional para el desarrollo de Ciencia y Tecnología (Conacyt), debido a que ya no era factible seguir con el proyecto.

“Al inicio de esta administración se me informó, de manera extraoficial, que al parecer no se seguiría con el desarrollo de este centro, por decisión de la dirección general de Conacyt, para ello se comentó que se habían logrado el que se pudiera realizar inversión en lo que fuera su construcción, sin embargo, esta no fue factible, pero entiendo que ya había la disposición y el trabajo de científicos e investigadores que ya estaban realizando trabajos en cuanto ve al desarrollo metropolitano del país”, declaró.

El predio que otorgó la administración municipal de Querétaro para construir el edificio -refirió el secretario estatal- se habría entregado directamente a Cidesi al ser el centro Conacyt que encubó el desarrollo del consorcio.

El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, señaló que consultará el estatus del predio que se otorgó para construir el CentroMet, para saber si se concretó la donación a través de la escrituración, ya que esa sería la fecha para determinar el cumplimiento de plazos.

Explicó que si después de la escrituración han pasado dos años, y no se ha iniciado la construcción, es motivo para revertir la donación; o en dado caso, iniciada la construcción no fue concluida en los siguientes cuatro años, o se hayan prorrogado los plazos con base en un acuerdo del Ayuntamiento.

Este miércoles, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla Roces, expuso que el CentroMet era uno de los 46 presuntos elefantes blancos, tratándose de obras inconclusas, obras negras, que se encuentran sin equipamiento o con espacios subutilizado.

Para el Centromet -expuso la directora- se buscaba asociar a varios centros públicos de investigación en la figura de consorcio, implicando que se destinará un estimado de 392.5 millones de pesos, así como 17 catedráticos para este proyecto. Agregó que el centro se presentó en 2017 y se cerró en 2018.

“No se construyó ni se gestionó la devolución de parte de los recursos, los investigadores quedaron sin un lugar para poder trabajar, actualmente colaboran en el desarrollo de otros proyectos”, refirió.

En noviembre de 2018, el entonces director de Conacyt, Enrique Cabrerro, informó que se estimaba que la construcción iniciará en enero de 2019, previendo que el proceso durara un año; en ese momento se planeaba una inversión de 160 millones de pesos.

En esa fecha se informó que se contaba con 17 investigadores de tiempo completo, más dos investigadores de otros centros que están comisionados y cinco más que se proyectaba integrar.

La figura de CentroMet fue creada en 2014, con el objetivo de especializarse en los estudios metropolitanos con enfoques cuantitativos, cualitativos y multidisciplinarios.

Se proyectaba que la creación del consorcio contribuyera directamente al diagnóstico, al estudio y a la solución integral de problemas de las metrópolis en México.

Se forjó como un conglomerado de seis Centros Públicos de Investigación pertenecientes al Conacyt, especializados en innovación tecnológica, en información geoespacial, estudios económicos y en políticas públicas metropolitanas.