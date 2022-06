Monterrey, NL. La crisis hídrica en Nuevo León está afectando a las empresas para continuar sus operaciones. Algunas han reducido sus horarios de trabajo, otras están limitando los servicios que consumen más agua como los baños y el aire acondicionado y algunas, como el sector restaurantero, han solicitado a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ampliar los horarios, ante el cierre de pequeños negocios que no pueden pagar pipas o cisternas.

El director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), Juan Ignacio Barragán Villarreal, comentó en rueda de prensa: “Del 100% de agua que suministra (SADM), menos del 4% es para la industria. Por otra parte el suministro de acuíferos a las empresas, lo controla la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.

“Algunas empresas tienen problemas para continuar con su producción, hay organizaciones que han reducido sus horarios de trabajo, incluso para las que utilizan agua tratada. Otras que están en el norte de la Zona Metropolitana han visto afectada su cadena de suministro porque no les llega el volumen de agua que requieren para sus procesos; estamos restableciendo el abasto para las acereras y papeleras, etcétera”, enfatizó el funcionario estatal.

Por ejemplo, Cintermex que atrae a grandes exposiciones, congresos y convenciones a Monterrey, en un comunicado interno que se filtró a la prensa, indicó que debido al cierre de pozos, restricciones en el racionamiento y reciente fuga en la presa El Cuchillo, no es posible llenar sus cisternas, “lo que nos obliga a interrumpir el suministro de aire acondicionado y de agua en las instalaciones de todo el edificio, incluyendo el servicio de sanitarios”.

Dicha medida inició el pasado 20 de junio y permanecerá hasta que no se recupere el suministro de agua de la red o de las pipas para abastecer sus reservas.

Gasto insostenible

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados (Canirac) Nacional y su delegación en Nuevo León, solicitó al gobierno estatal apoyar a los restaurantes, incrementando el horario de apertura de agua, así como brindar apoyo con pipas para que puedan mantenerse abiertos o proporcionar un pozo de abastecimiento para la industria.

“Lo anterior, debido a que los 20,000 restaurantes que existen en la entidad, sólo 30% puede almacenar agua en cisternas o tinacos durante las cuatro horas que se abastece el agua, el 70% restante tiene afectaciones, y lamentablemente el 10% de los restaurantes ha cerrado debido a que no puede operar sin agua. Otros establecimientos han tenido que contratar pipas con un costo entre 8 y 10,000 pesos o comprar garrafones a comerciantes los cuales se han aumentado al doble, lo que resulta un gasto insostenible”.

Así lo mencionó en un comunicado Daniel García Rosales, presidente de Canirac Nuevo León.

En respuesta, Juan Ignacio Barragán, indicó que el 10% de los restaurantes han cerrado por falta de agua potable. “Nos piden flexibilidad de horarios para abrir y cerrar los tanques de almacenamiento de la zona metropolitana; no se puede, el personal de Agua y Drenaje tarda más de una hora en abrir o cerrar. No tenemos capacidad para zonificar y no podemos dar servicios a un área determinada”.

El director de Agua y Drenaje aseguró que han recuperado el balance del sistema y sólo hay 90 colonias sin agua, de un total de 3,900 en toda el área metropolitana.

Este lunes 20 de junio, hubo más de 500 colonias sin agua, debido a una fuga por una grieta de dos metros en la presa El Cuchillo, la cual aseguró el funcionario, que ya fue reparada.

Aunque se tiene la esperanza de que llueva para que se recupere un poco el nivel del agua en las presas, actualmente están funcionando 67 pozos, con capacidad para 1,449 litros por segundo. A la par hay una cruzada contra las fugas.

Por otra parte hay 129 pipas que reparten alrededor de 3.4 millones de litros de agua diarios, en 188 colonias.

En verano de 2021 el gasto de agua fue de 17,500 litros por segundo en un mes, actualmente sólo se dispone de 11,323 litros por segundo, por lo que el funcionario, pidió a la población que ahorre agua.

