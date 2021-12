Querétaro, Qro. El desarrollo de las zonas industriales genera mayor demanda de suministro eléctrico en el estado. Las zonas industriales localizadas en los municipios de Colón y El Marqués son las que requieren de mayor capacidad, expuso el presidente del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega.

“(Donde más se necesita aumentar el suministro eléctrico en) la parte industrial es en Colón y en El Marqués por el crecimiento que se está teniendo, los parques industriales están creciendo mucho y están demandando energía”, dijo.

El establecimiento de centros de datos en el estado, agregó, requerirá de una alta demanda de electricidad. De acuerdo con el dirigente local hay cerca de 11 intenciones de inversión de centros de datos en la entidad.

Para garantizar el suministro de energía, añadió, el gobierno estatal y federal –a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– trabajan en proyectos para establecer nuevas subestaciones que den certeza a la creciente demanda de electricidad.

“Es un plan que está haciendo la Agencia Estatal de Energía, donde van a poner esas subestaciones para bajar la energía y se le va a entregar a la CFE para que ella la opere. El estado hace la inversión y la CFE la operación. Están en eso, hay montos que están hablando en un principio de 400 millones de pesos para empezar en lo inmediato y puede llegar a 800 millones”, expuso.

Agregó que la propuesta del gobierno federal de reforma en materia eléctrica ha inhibido proyectos de inversión, en el caso de Querétaro no ha impactado en los proyectos de inversión en centros de datos, expuso.

“No (afecta), porque lo que hace el gobierno del estado ya se planteó con la Agencia Estatal de Energía que van a hacer subestaciones para bajar la energía y proveer de energía en el estado, con lo que ya existe. Entonces en el corto plazo no afecta”, dijo.

Apagones

Los recientes apagones que se presentaron en diversas zonas de Querétaro, agregó, no han sido por crisis en el suministro eléctrico. Desde Coparmex no se tiene reporte de afectaciones significativas por estos incidentes.

“Estas afectaciones no tienen que ver todavía con abasto, son cuestiones técnicas, todavía no hay problemas de que hace falta energía y entonces tienes que hacer el corte, en el caso de Querétaro todavía no, en el sur del país sí, la península sí está teniendo cortes de energía por falta de abasto”, comentó.

Estos apagones estarían relacionados con el robo de cobre en instalaciones de la CFE en el estado. De acuerdo con información de la comisión federal, se detectó un aumento en el robo de tapas de registro y cable de cobre de las redes generales de distribución, así como severos daños a las subestaciones eléctricas ubicadas en la ciudad de Querétaro debido a que han sido vandalizadas en 59 ocasiones.

La división Bajío de la dependencia informó que estos hechos se han presentado principalmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que ha provocado afectaciones en el suministro de energía eléctrica de la capital del estado y del área conurbada; por lo que ya establecen estrategias con las corporaciones de seguridad para inhibir estos hechos.

