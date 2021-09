Querétaro, Qro. Ante la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación y la prevalencia de empresas que aún incumplen con el nuevo marco legislativo, el Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal que sea laxo en las fiscalizaciones que se hagan a las compañías y se generen esquemas de cumplimiento parcial, mientras las empresas concluyen sus trámites.

De acuerdo con el presidente de Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, no se dio el tiempo suficiente para que el sector privado cumpla con los requerimientos de la reforma, luego de solicitar que se les otorgara el mismo plazo que al gobierno federal (01 de enero del 2022).

Los rezagos en el sector privado, dijo, podrían derivar en dos situaciones: despidos o cambios en las condiciones laborales de trabajadores de base, para ser contratados únicamente por honorarios. A decir del dirigente, el impacto podría generar incluso el cierre de empresas.

Jorge Camacho estimó que a nivel local al rededor de 60% de las empresas que ofrecen servicios de subcontratación han podido registrarse ante el gobierno federal, por lo que 40% restante está en riesgo de ser sancionados con hasta 4 millones de pesos.

“Aquí hay varias alternativas: que no sean contratados, que sean contratados bajo otro esquema, por ejemplo, por honorarios y en ese sentido perderían prestaciones sociales que tenía bajo subcontratación, no sabemos qué va a suceder con los 800,000 que aún no pasan a la nómina de las empresas y tiene que ver también con los tiempos, las empresas al hacer estas reconversiones de pasar a los colaboradores que tenían subcontratados a sus nóminas... en algunos casos es sencillo, en otros complejo”, declaró.

El empresario pidió que el gobierno federal limite su labor de fiscalización o en dado caso que al realizarla sea laxo con las empresas que no han cumplido con la reforma.

“Ahora, se podría negociar que el gobierno para que asuma la actitud de no fiscalizar, si fiscaliza desde hoy y empieza a buscar a las empresas que no están en el sistema y las sanciones, vamos a tener un cierre importante de las empresas. Que no se fiscalice de manera agresiva a las empresas que no han cumplido”, declaró.

Como parte del pronunciamiento de la confederación, también planteó que se permita realizar un registro parcial para evitar que las empresas caigan en incumplimiento, mientras concluye los trámites gubernamentales en materia de contratación.

“En Coparmex lamentamos que no se haya dado una prórroga como se está dando para las empresas públicas. (...) Al sector privado se le limita el tiempo y hoy entran en vigor estas reformas, lo lamento porque es una reforma que fue negociada -pactada entre todos los sectores , que ha sido la primera reforma que se negoció entre gobierno, iniciativa privada, sindicato- y que por estas circunstancias de no dar el tiempo suficiente, eso que se negoció y lo que se hizo bien se puede venir abajo”, declaró.

Con la entrada en vigor de la reforma, afirmó, se pone en riesgo a las empresas que no han podido concluir sus trámites, debido a que ─dijo─ aún enfrentan la crisis económica derivada de la pandemia.

“No es el mejor momento, no entendemos la cerrazón de las dependencias de no dar una prórroga, la verdad no entendemos por qué no dar el plazo cuando estábamos en un proceso de regularización y de una franca buena voluntad de las empresas de reunir los requisitos y estar conforme a la Ley, no entendemos y lo lamentamos”, pronunció.

Previamente el Congreso de la Unión aprobó una prórroga de un mes para los plazos previstos en la reforma al outsourcing, aplazándola para que el sector privado realizara los trámites para transferir al personal de las empresas a sus nóminas centrales, así como la sustitución patronal, cambios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inscripción al Registro de Servicios Especializados u obras Especializadas (Repse) y nuevas disposiciones fiscales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) precisó que el plazo transitorio en materia de subcontratación vence el 01 de septiembre y no habrá prórroga, motivo por el que las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados deben estar inscritas en el Repse.

La Ley Federal del Trabajo establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con el registro ante la STPS.

La dependencia federal expone que la reforma tiene como origen fortalecer el empleo, eliminando prácticas que afectan los derechos laborales y que disminuyen las obligaciones de los patrones; así como generar certidumbre en los derechos laborales.

Entre los pilares de la reforma sobresale la prohibición de la subcontratación de personal; que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando así las prácticas de simulación en perjuicio de las personas trabajadoras y del erario.

rrg