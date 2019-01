Cancún, QR. A tres años del conflicto en Malecón Tajamar, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que se mantienen analizando los alcances del litigio y los fallos emitidos por tribunales, por lo que aún es muy prematuro para que la nueva administración federal emita una postura al respecto.

Dijo que a la administración federal anterior le faltó respuesta oportuna, lo cual permitió que las demandas fueran creciendo.

“Parece ser que progresó la parte del litigio por falta de los recursos técnicos y legales para parar las demandas”, añadió.

Además, Malecón Tajamar también logró captar muchos reflectores y ello ha ocasionado que haya mucha gente interesada más allá de una genuina preocupación ambiental.

“Lo que sí tienen que entender los conservacionistas es que mientras el país tenga este nivel de miseria en todos lados, no pueden quedarse las cosas como están; no puede haber un grupo que nos diga en definitiva que no se puede construir nada más, eso simplemente es imposible”, aseguró.

Actualmente, sigue en pie un fallo emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el cual dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental de Malecón Tajamar y ordenó al mismo tiempo la restauración de la vegetación derribada o desmontada la madrugada del 16 de enero del 2016, además de pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales abstenerse de otorgar una nueva autorización para desmonte ni para aprovechamiento de los terrenos que comprenden Malecón Tajamar.

El libro blanco de Malecón Tajamar elaborado por Fonatur establece que el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos entre el 2003 y el 2012 para la urbanización de las 72 hectáreas que conforman todo el complejo.

Además de esa inversión, entre el 2012 y el 2018 el gobierno federal ha tenido que pagar 35.5 millones de Predial, así como 4.3 millones por concepto de energía eléctrica, más otros 3.3 millones de pesos por concepto de vigilancia.

Desde el 2016, aún bajo la administración de Enrique Peña Nieto, Fonatur anticipó que podrían enfrentar demandas por hasta 3,000 millones de pesos en caso de que el proyecto Malecón Tajamar sea cancelado definitivamente por los juicios de amparo interpuestos por grupos ambientalistas.

Comercialización

En el documento Malecón Tajamar, Desarrollo Responsable Apegado a Derecho se expone que entre el 2006 y el 2015 Fonatur vendió un total de 41 lotes, restando a la fecha aún otros dos más por comercializar.

“De la comercialización de los lotes, Fonatur obtuvo 2,040.7 millones de pesos en ventas, que habrá de implicar una derrama económica por 11,563.7 millones y la creación de 5,166 empleos directos y 10,332 empleos indirectos”, en caso de que Malecón Tajamar pueda ser desarrollado en su totalidad.

[email protected]