Construcción de líneas del metro en Nuevo León podría adjudicarse a Mota-Engil y CRRC de China

Monterrey, NL. La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, desechó la propuesta económica para la licitación de las líneas 4, 5, y 6 del consorcio de empresas locales Grupo NL y podría adjudicarse este mega contrato para el consorcio formado por la constructora Mota-Engil y CRRC de China.



“Referente a la propuesta presentada por el consorcio conformado por las empresas: Mota Engil de México, S. A. P. I. de C. V., CRRC (Hong Kong) Co., Limited y CRRC Nanjing Puzhen Co., Limited, se encontró que la propuesta cumple satisfactoriamente con los elementos técnicos solicitados y la experiencia solicitada está acreditada con contratos (...) se procederá al análisis minucioso de dicha propuesta y el próximo viernes 23 de septiembre se emitirá el fallo”, indica un comunicado del gobierno estatal.



El monto que ofertó dicho consorcio por la construcción de la Línea 4 y 6 elevadas y 5 a nivel de calle es de 28,461.1 millones de pesos, mientras que el monto por las tres líneas elevadas asciende a 28,928.8 millones de pesos.



La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana informó que se desechó y rechazó la propuesta del consorcio formado por: Ferrovías del Bajío, S. A. de C. V., Hércules Construcciones de Monterrey, S. A. de C. V., Constructora Moyeda, S. A. de C. V., Manufacturas Metálicas Ajax, S. A. de C. V., Tordec, S. A. de C. V., Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones, S. A. de C. V., Inversiones Ferroviarias de México, S. A. de C. V., Romsega y Diseño y Construcción S. A. de C. V., y Viviendas y Construcción Metropolitanas, S. A. de C. V., Asociados.



Entre los motivos del fallo técnico que no les favoreció, mencionó que al revisar los contratos para acreditar la experiencia que entregaron las nueve empresas, en ninguno de los contratos hay evidencia de que el tipo de sistema de tracción-frenado del material rodante se encontrara en operación en algún otro tren ligero, metro o monorriel que esté funcionando.



“Se observa que el sistema de tracción, frenado y pilotaje automático no ha sido construido u operado por alguno de los integrantes del consorcio, ambos componentes clave de la solución técnica solicitada, razón por lo cual se considera que no se acreditó la experiencia y capacidad técnica solicitada”, indica el comunicado de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana estatal.

