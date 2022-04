Querétaro, Qro. Aunque el mercado de oficinas comienza a dar señales de recuperación en cuanto a demanda, tras el impacto que generó la pandemia en los últimos dos años, aún tiene retos frente al freno que prevalece en los proyectos de construcción y la sobreoferta actual.

El director de Investigación de mercado de la plataforma inmobiliaria Solili, Pablo López, explicó que Querétaro reporta altos niveles de vacancia, de 18.2% en el primer trimestre del año, incluso ligeramente superior al nivel prepandemia que era de 17.7 por ciento.

Este fenómeno, refirió, también se refleja en el detenimiento en las nuevas construcciones. Actualmente los desarrolladores no están iniciando proyectos, pues están a la espera de tener un panorama propicio para impulsar esta actividad.

Se prevé que el comportamiento de la vacancia descienda en próximos periodos. Sin embargo, los precios de superficie corporativa se han mantenido estables, sin grandes cambios respecto al periodo prepandemia; aunque ha incidido la inflación, esto no ha representado grandes cambios.

“Consideramos que va a seguir esto similar, habrá una tendencia a la baja en vacancia, sin embargo, los precios todavía no muestran un repunte, los precios se han mantenido estables, no han tenido grandes fluctuaciones, sí se encuentran en niveles prepandemia; no obstante, han estado influenciados por este tema de inflación”, detalló el especialista.

La relativa estabilidad en los precios está relacionada con que no se estén construyendo nuevos espacios; siendo la incorporación de nuevos desarrollos lo que impulsa al alza los precios.

Demanda

Durante el primer trimestre del año, los volúmenes de demanda han sido positivos, sin niveles de desocupación como se reportaba en trimestres pasados.

La demanda de espacios de empresas que buscan instalar sus corporativos en esta región del país es uno de los factores que ha comenzado a dinamizar los requerimientos de este segmento.

“Vemos que se detuvo la desocupación y las empresas ahora están viendo al mercado de Querétaro como una opción para establecer algunos corporativos (...) Vienen estrategias importantes que se están desarrollando en Ciudad de México y que probablemente se pueden aplicar en Querétaro”, expuso Pablo López.

En el mercado local podrían aplicarse esquemas que actualmente se aplican en la capital del país, para establecer espacios de renta flexible, que sean arrendados por periodos cortos, incluso de meses.

Este esquema inmobiliario consiste en que se adecuen oficinas para renta, adaptados a sistemas de trabajo compartido (coworking), donde una empresa los renta por lapsos desde un mes hasta un año, con procesos de renovación de contratos. Mediante este modelo de negocio, se da salida a los niveles de sobreoferta que hay en el mercado.

