Guadalajara, Jal. Tras la pandemia de Covid-19 que en Jalisco ha generado más de 10,800 fallecidos hasta la primera quincena de marzo, el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos en la entidad, la economía en el estado se vislumbra este 2021 “con luces y sombras; de ganadores y perdedores”.

A unas horas de dejar la presidencia de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el empresario tapatío, Xavier Orendain De Obeso, compartió con El Economista la proyección del organismo que dirigió durante tres años, el último en un contexto de pandemia, para los sectores comercio, servicios y turismo en la entidad.

“Veo una gran oportunidad en el comercio internacional, ver otros países donde hay liquidez como Estados Unidos con su programa de apoyo; veo una gran oportunidad en el turismo con todos los estadounidenses y europeos que ya se han vacunado y que estuvieron encerrados un año”, comentó.

Xavier Orendain, quien en medio de la crisis formó parte de la mesa de reactivación económica, y recientemente fue designado para encabezar el comité para la compra de vacunas anticovid, destacó que, pese a la crisis, hay indicadores positivos que permiten proyectar la recuperación. “Jalisco ha sido líder en la creación de empleo en los últimos cinco meses”.

Sobre los liderazgos en el sector empresarial, el dirigente dijo: “Nos hace falta volvernos a reagrupar. El covid, al golpearnos tan fuerte, como los bolos de boliche, cada quien tuvo que voltear hacia sus sectores y la unidad de los organismos empresariales hoy no es tan evidente. Hay que trabajar en la unidad y sin duda, es muy importante que se sigan rejuveneciendo”.

Continuación de proyectos

Orendain De Obeso considera que, frente al proceso electoral de junio próximo, sería propicio que los dirigentes empresariales retomaran la Agenda Jalisco, un ejercicio que en el 2018 realizaron los presidentes de la cúpula del sector privado en la entidad para comprometer a los candidatos a desarrollar proyectos prioritarios para la entidad.

“En general, la agenda se cumplió; quedó pendiente la presa El Zapotillo que es un tema de competencia federal; queda pendiente el tramo ferroviario Jalisco-Aguascalientes; se dilató lo del aeropuerto, pero finalmente ahí está la propuesta de inversión por parte del GAP y el recién anunciado Fondo Impulsa Jalisco que estaba visualizado”.

Manifestó su apoyo al Fondo Impulso Jalisco que el mes pasado aprobó el Congreso local, a través del cual las empresas que ganen alguna licitación de gobierno deberán regresar a las arcas estatales un cinco al millar del monto del contrato que hayan obtenido.

“Tenemos socios que le venden al gobierno y que dicen, me parece bien, pero que ya no me pidan mochada. Otros dicen, me parece bien aportar porque estoy siendo privilegiado con una compra de gobierno; otros dudan”, ahondó.

