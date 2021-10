Querétaro, Qro. Las comisiones que cobran las plataformas de servicios de envío a domicilio resultan onerosas para el comercio pequeño, particularmente para los establecimientos de venta de alimentos.

Regular el cobro de las comisiones y generar un equilibrio que no merme la utilidad de los negocios, es el planteamiento del presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), Sergio Martínez de León.

El empresario agregó que una elevada proporción del costo del producto suele destinarse al pago de comisión, lo que en resumen deja una utilidad promedio de apenas 10 a 15% para los negocios.

“Nosotros estábamos muy preocupados por el tema de quién regula las plataformas y el sistema de costos. Esto impacta más al tema de la comida, hasta 45% del costo es para la comisión de las plataformas (…) Prácticamente se les reduce la actividad (…) les queda 10% de utilidad, entre otras cosas, estamos preocupados porque en algún momento podamos consensuar con los diputados y ver de qué manera regular estas tarifas tan altas. Son de gran ayuda, pero al final del día el comerciante está trabajando para la plataforma”, expuso.

La problemática ya se planteó a una fracción de diputados locales del PRI, quienes se comprometieron a subir la iniciativa a comisiones; sin embargo, el planteamiento también se hará ante diputados federales.

Entre los asociados a la cámara, del ramo alimenticio, entre 90 y 95% utilizan esta modalidad de envío. El empresario estimó que de 10 servicios que recibe un establecimiento de comida, seis son en la modalidad de envío a domicilio. Este sistema de venta se potenció tras la pandemia de Covid-19, pues se triplicó la demanda de estos servicios.

“La pandemia aceleró muchísimo su uso, para dar un dato en el 2020 y el 2021 se incrementó hasta 200% el uso de estas plataformas por el tema del confinamiento, la gente ya no salía a consumir al restaurante, lo pedía para llevar y eso lo detonó. Fue exponencial el uso de las plataformas, se adelantó cinco años, al 2025, por la pandemia”, comentó.

Una alternativa idónea, dijo, sería que la regulación de la comisión por envío permita que la utilidad del negocio sea de al menos 10 puntos porcentuales más de lo que actualmente obtiene.

“Recodemos que también hay una comisión para el repartidor, no quiero meterme en honduras, pero si queremos llegar a un punto de equilibrio, no estamos en contra de estas empresas y de que den empleo, lo que sí es que estamos peleando porque el comercio tenga una utilidad que le pueda servir, de 100 pesos son 10 pesos lo que le quedan de utilidad, no es equitativo”, puntualizó.

Estudio

El uso de plataformas de envío a domicilio, expuso, fue elemental en la sobrevivencia de aquellos negocios afectados por las restricciones de movilidad, pues la población optó por la alternativa de solicitar entregas a domicilio, por ello buscan una regulación que permita que su operatividad sea rentable para los establecimientos.

El estudio sobre los hábitos de los usuarios del internet en México, edición 2021 de la Asociación de Internet MX, muestra que 58.4% de los usuarios prefiere hacer compras en línea, 34.1% en tiendas físicas y 14.5% en ambas modalidades.

