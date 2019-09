Querétaro, Qro. La industria aeroespacial instalada en Chihuahua, Nuevo León y Querétaro proyecta generar un puente aéreo que agilice el intercambio de piezas entre compañías.

Con esta iniciativa se prevé soportar la constante movilización de componentes que la industria aeroespacial intercambia entre las tres zonas, para lo que se analiza trabajar de la mano con aerolíneas que brinden el servicio, explicó el director del Aeroclúster de Querétaro, Antonio Velázquez Solís.

La propuesta surge de la vinculación interinstitucional que han comenzado a trabajar el Clúster Aeroespacial de Chihuahua y los aeroclústeres de Monterrey y de Querétaro.

“Es una idea que surgió entre los clústeres porque nos dimos cuenta que muchas de las empresas están moviendo piezas entre estas tres regiones y lo hacían utilizando servicios comerciales costosos”, expuso.

Por tanto, se planea generar una alternativa a las compañías aeroespaciales para movilizar su mercancía en un vuelo comercial de carga, lo que derivaría en reducir costos de traslado, que a la vez se traduciría en facilitar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) cuenten con servicios logísticos eficientes.

La conformación de un puente aéreo de carga se gestiona en conjunto con una aerolínea y con el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

“Ayuda a disminuir los costos, ayudamos a las pymes en términos logísticos y son más eficientes (...) Sería a través de aerolíneas que tengan vuelos de conectividad entre Chihuahua, Querétaro y Monterrey. Apenas estamos en conversaciones”, refirió.

En el intercambio que existe con otras entidades, empresas instaladas en Querétaro envían principalmente piezas de motor, trenes de aterrizaje, aeroestructuras, piezas de maquinados, entre otras piezas de menor dimensión.

El director del Aeroclúster de Querétaro agregó que no se ha identificado el volumen de intercambio que hay entre los estados, ya que se trata de trabajos internos entre las compañías, que no son considerados comercio exterior o intercambio comercial, por lo que al tratarse únicamente de la movilización de una pieza de una zona a otra no es posible cuantificar el valor.

En este contexto, los tres clústeres han entablado una serie de estrategias colaborativas encaminadas al intercambio de información, misiones internacionales, foros y exposición de mejores prácticas.

Objetivos

Entre los objetivos que se persiguen a través de la vinculación de los clústeres se enlista el desarrollo de cadenas de proveeduría, vinculación empresarial e intercambio de piezas, entre otros.

Mediante esta iniciativa se busca generar conectividad logística para la industria aeroespacial, destacó el presidente del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, René Espinosa Terrazas. Dijo que incentivar el desarrollo de la proveeduría nacional es una de las vertientes en las que debe trabajar la industria, dado que la cadena de proveeduría de México requiere empresas que suministren servicios, productos secundarios que soporten el ensamble o manufactura de piezas.

Al cierre del 2018, la industria aeroespacial radicada en Querétaro sumó 9,500 empleos a través de las empresas asociadas al aeroclúster, lo que representa un incremento de 11.7% en relación con los 8,500 trabajos generados al cierre del 2017, reportó el clúster.

Presencia

En conjunto, los tres clústeres reportan la integración de al menos 143 compañías instaladas, que proveen a la industria aeroespacial a través de operaciones de manufactura y mantenimiento, entre otros productos y servicios.

De acuerdo con el Clúster Aeroespacial de Chihuahua, la industria de esta entidad se conforma por seis fabricantes originales de equipo (OEM) y 45 empresas con operaciones de manufactura certificadas.

El Aeroclúster de Monterrey reporta 22 empresas del sector aeroespacial, entre ellas talleres de mantenimiento, reparación y operación de aeronaves (MRO), manufactura de componentes aeroespaciales, servicios a la industria, y otros.

El Aeroclúster de Querétaro integra a 70 empresas del sector. Las compañías que operen en el estado son Tier1 y Tier2, de servicios generales, de procesos especiales, MRO, de materias primas y OEM, expone el Mapeo 2018 de la industria, emitido por el aeroclúster y por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

[email protected]