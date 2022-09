Canadevi advierte rezago del 30% en colocación de vivienda en Nuevo León

Monterrey, NL. El presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Nuevo León, Roberto Ortiz, aseguró que hay un déficit de alrededor de 35% en la colocación de vivienda, debido a factores como la guerra de Ucrania, la variación de las tasas de interés, el alza de insumos para la construcción así como el impuesto verde.

Este año se tiene la meta de colocar entre 40,000 y 42,000 viviendas en el estado, mientras que en 2015 la demanda de créditos fue de 62,000 casas habitación, comentó a la prensa en el marco de la Cumbre Inmobiliaria 2022, que organizó Canadevi Nuevo León.

Aquí lo más preocupante es que la gente tiene crédito pero no les alcanza y tienen que juntar sus créditos con sus esposos o familiares; en la banca hay dinero, pero el producto es muy caro".

Hace 15 años un crédito de vivienda económica costaba 300,000 pesos, ahora cuesta 450,000 pesos, más los aumentos (de insumos) llegan a costar alrededor de 600,000 pesos.

"Los sueldos han aumentado 7 u 8%, tenemos que trabajar y hacer propuestas al gobierno para que nos ayuden, sabemos que están dando subsidios en algunos estados para la gente que más lo necesita. (Esta situación) no es solo en Nuevo León, es en todo el país", destacó.

Además, como hay déficit de reservas de terreno, "es mejor redensificar, porque las construcciones horizontales requieren que se haga un cálculo para la donación de áreas verdes, para infraestructura urbana y ahora también le están pidiendo a las constructoras un área de absorción de lluvia", puntualizó.

Por ello, la tendencia es a redensificar, construir edificios con productos más económicos. Verticalizar ayuda a la economía, pues puede haber 150 personas en 25 hectáreas, con todos los servicios en el mismo lugar.

Durante la inauguración comentó que la industria está pasando por momentos difíciles, ante una posible recesión, por ello es importante que la Iniciativa Privada una esfuerzos con el gobierno estatal para sacar adelante al estado.

"Hay quienes (en el gobierno estatal y municipales) juegan al no hay, somos una parte importante del engranaje, queremos soluciones no buscar culpables, eso no nos lleva a ningún lado", hizo énfasis el dirigente.

Reclamó que en el pasado no se ha invertido ni un solo peso en infraestructura, "en el gremio estamos listos, suelten el freno para seguir trabajando".

Llegada de 150,000 personas

Por su parte, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, dijo: "hay cifras récord de empleo e inversión y eso nos lleva a enfrentar una serie de retos como la planeación urbana y el desarrollo, cómo y dónde debemos crecer hay una necesidad de vivienda para todos esos trabajadores".

