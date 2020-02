Monterrey, NL. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Servytur Monterrey) reconoció la importancia de que las mujeres puedan manifestar libremente sus ideas, sin embargo no se une al movimiento “Un día Sin Mujeres”. En los sectores que representa trabajan alrededor de 791,071 mujeres y su ausencia por un día significa pérdidas por 1,100 millones de pesos.

“La importancia y contribución de las mujeres en la actividad económica es indudable, estratégica y relevante (…) en el caso de los sectores que representamos, comercio, servicios y turismo, en Nuevo León trabajan alrededor de 791,071 mujeres, y su ausencia por un día representa una pérdida de recursos de alrededor de 1,100 millones de pesos”, indicó el organismo empresarial en un comunicado.

“En nuestro carácter de Cámara empresarial no podemos promover este movimiento, dado que no es el objeto que nos rige para con nuestros representados, quienes de manera particular habrán de decidir libremente si se suman o no a esta convocatoria, y en su caso, determinar la forma de hacerlo, anticipando las ausencias y situaciones de logística y operación”.

Canaco Servytur Monterrey manifestó ser solidario con el derecho de las mujeres de manifestar libremente sus ideas y realizar acciones en defensa de su seguridad como es la convocatoria a nivel nacional para el próximo 9 de marzo.

Afirma que es grave lo acontecido hasta ahora en casos de violencia contra la mujer y la insuficiencia de las acciones encaminadas a una solución por parte de las autoridades.

Canaco Servytur Monterrey confió en que este movimiento será un ejercicio de libertad, reflexión y propuestas, ajeno a cualquier manejo político, que pueda servir como punto de partida para generar un cambio profundo en la forma de reconocer, enfrentar y solucionar esta grave problemática social.

kg