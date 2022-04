Monterrey, NL. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, se pronunció en contra del incremento en la tarifa del agua, porque representa un incremento de hasta un 91% para la industria y el comercio, y propuso que primero el estado y los municipios paguen el adeudo que tienen, por alrededor de 1,100 millones de pesos.

“Nuestra posición es de que no aceptamos un incremento de hasta 91%, para industria y comercio: hay que sumar el aumento de 25% de saneamiento, más 70% de tarifa, más la tarifa ecológica, está calculado, en aquella industria o comercio que consume más de 100 metros cúbicos al mes”, expuso Javier Arteaga Gutiérrez, presidente de Canaco Servytur Monterrey”.

Por ejemplo, una empresa afiliada les comentó que consume 600 metros cúbicos y paga 40,000 pesos a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con el alza en las tarifas tendrá que pagar alrededor de 75,000 pesos, estimó.

“Le hemos dicho a las autoridades que estamos conscientes que se requiere un aumento, si primero se logra la eficiencia; con un incremento del 10% sería suficiente para que el gobierno estatal realice las inversiones que se requieren de hasta 50,000 millones de pesos, para traer agua del Pánuco, o traer agua de mar y desalar, entre otros proyectos”, enfatizó.

Recordó que el pasado 7 de marzo, el gobernador planteó un aumento de tres tarifas: la ecológica que son aportaciones de 10 pesos de manera voluntaria, para sembrar árboles en el Parque Cumbres, atrás de la Sierra de Chipinque, para tener más humedad y que haya más agua.

La segunda tarifa es de saneamiento, --tratamiento de las aguas negras--, el cual requiere una inversión de 5,000 millones de pesos, para mejorar el saneamiento y hay nuevas especificaciones, se aprobó (un alza a) esa tarifa de un 25% del valor de la tarifa del agua y presentó una tarifa escalonada, que llegaba al 60 por ciento, enfatizó.

Las cámaras dijimos, lo correcto es que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mejore su eficiencia, estamos contentos con las medidas, en cuanto a terminar con la corrupción que había antes”.

No obstante, “hay un problema de eficiencia, de cada 100 litros que se inyectan a la red, sólo 60 litros se facturan, y de esa cifra sólo 45 litros se cobran. Hay 40% de agua que no se llega a facturar, y de lo que se factura una parte no se cobra, tenemos que resolver primero ese problema, ya se hizo un programa, para cubrir del 60 al 80%, eso representa anualmente 2,600 millones de pesos más”, expuso el dirigente de los comerciantes de Nuevo León.

Comentó que visita la Presa La Boca desde 1960 y nunca había visto una sequía como la actual, por ello, el organismo fomenta entre sus afiliados disminuir 25% el consumo de agua.

Hay cuatro tipos de usuarios:

Industriales Comerciales Sector público Usuarios domésticos

En el caso de los usuarios públicos, debería aplicarse lo que ocurre con los demás usuarios, que se les entrega el recibo y antes que pase el siguiente mes ya se está pagando, de lo contrario se reduce el agua, ahondó.

“El adeudo que tiene el gobierno estatal y municipal es de 30 meses en promedio, hemos encontrado recibos que tienen 25 años sin pagar de municipios, eso suma 1,000 millones de pesos que se pueden usar para perforar un nuevo acueducto, y que lo están usando el gobierno estatal y municipios, como caja chica”, porque la luz se paga o se corta.

"Hemos tratado este asunto desde 2019 y desde esa fecha eran 900 millones de pesos lo que se debía, ha subido a 1,100 millones de pesos”, puntualizó.

El otro adeudo es el domiciliario, con un promedio de ocho meses, ahí se podrían recuperar 2,400 millones de pesos, planteó Javier Arteaga.