CMIC Nuevo León espera que tomen en cuenta a empresas locales en adjudicaciones por acueducto El Cuchillo II

Monterrey, NL. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Nuevo León, Roberto Macías Quintanilla, indicó que esperan que el próximo viernes sean consideradas constructoras y empresas de Nuevo León para la obra del acueducto El Cuchillo II, tal como lo mencionaron el presidente de la República y el gobernador del estado.

Aunque la inversión total se redujo de 15,700 millones de pesos a 10,440 millones, estimó que con esta última cifra se crearán 6,865 empleos directos e indirectos, con una derrama estimada en 20,176 millones de pesos.

Si se desglosa esta cifra, el efecto multiplicador del incremento en la producción de insumos para la construcción es de 4,576 millones de pesos; el alza en la demanda de productos y servicios 312,000 pesos y por el aumento en el consumo industrial y de los hogares alcanzaría 15,278 millones de pesos.

Por otra parte Macías Quintanilla consideró que con los votos de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), del gobernador Samuel García Sepúlveda y del director general de Conagua, Germán Martínez, se realizarán las adjudicaciones directas.

Espera que asignen a empresas socias de la Cámara porque son las más competentes del estado, "como lo hemos comprobado mediante estudios realizados por centros de investigación, las empresas que pertenecen a CMIC son dos veces más productivas que el resto, algunas cuentan con más de 60 años de experiencia y tenemos a las que han realizado las

obras más grandes y emblemáticas en Nuevo León", dijo.

Añadió que también han invitado por distintas instancias a los constructores para que contraten maquinaria a empresas locales más pequeñas y a que adquieran en el estado los suministros.

Se le preguntó, ¿qué implica que Sedena tenga la gerencia de Proyecto? Y respondió: "Conagua va a adjudicar y supervisar la obra, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional va a gerenciar, es decir, vigilará que se cumplan los tiempos y seguridad en la obra. Nos han informado también que la procura (provisión) del tubo de acero y el equipamiento corre a cargo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey".

Repercusiones

Por otra parte se preguntó a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, sobre las afectaciones para las empresas por la crisis hídrica, y comentó a la prensa local: "de alguna manera, todo tiene repercusiones en términos de agua, es decir, algunas empresas que tienen la necesidad de más agua pueden estar teniendo a lo mejor un 'espasmo', en la manera en qué están decidiendo producir".

"Lo que quiero decir, es que las empresas han sido extremadamente responsables y solidarias, Caintra ha hecho un trabajo maravilloso, al coordinarlas, yo he estado trabajando de la mano y hablando de manera constante con Rodrigo Fernández (presidente de la cámara), y hemos estado viendo rl esfuerzo que han tenido para poder entrar desde antes que viniera el presidente de la República, ya con una planeación para que el problema del agua no tuviera mayores repercusiones, no sólo en la economía que esto es lo más importante, en la vida de las familias de forma cotidiana", dijo la funcionaria federal, al término de la inauguración de Expo Pyme 2022.

kg